«Ротор» — «Урал»: стартовые составы. Погребняк выйдет с первых минут
В матче 15-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» примет «Урал».
В матче 15-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» примет «Урал».
Стали известны стартовые составы команд.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Гогуа, Кожемякин, Степанов, Алейник, Жигулев, Давиташвили, Муллин, Понсе, Фламарион.
Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Матрикарди, Песегов, Капиани, Серченков, Саплинов, Микелтадзе.
«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Ефремов, Йовичич, Калини, Аугустыняк, Бикфалви, Мишкич,
Запасные: Годзюр, Герасимов, Золотов, Бавин, Евсеев, Подберезкин, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Панюков, Караваев, Татаринов.