Жоаозиньо потерял на поле сознание, но все равно измучил вялый ЦСКА
«Зенит» и «Спартак» рады.
«Зенит» и «Спартак» рады.
В замыкающей встрече первого круга у ЦСКА появился шанс закрепить свое лидерство в РПЛ. «Спартак» и «Зенит» дали накануне осечку и позволяли армейцам оторваться на три очка — задел при учете нынешней плотности в лидирующей группе вполне серьезный.
К «Сочи» вернулся не только Щенников, Зайнутдинов и Марадишвили, но еще и Дивеев, получивший ЗМТ, перелом и сотрясение на неделе в матче за сборную. Правда, в заявке не оказалось Дзагоева и Кучаева. Даже на лавку не попал и продолжавший восстанавливаться Марио Фернандес.
ЦСКА более чем уверенно начал и быстро вышел вперед, но по итогам тайма, вопреки всем раскладам, интереснее оказался «Сочи». Команда Федотова меньше владела мячом, но перебила соперника в два с половиной раза и чаще заходила в штрафную. Основные пункты игры до перерыва:
ЦСКА легко и с наслаждением разбегался в чужой опорной зоне, но стопорился перед блоком центральных защитников (их Федотов выставил три) и не проходил дальше. Исключением за целый тайм стала первая же атака — Дивеев элитно забросил на Влашича, тот неудачно прострелил, но рикошетом от расторопного Мевли мяч пошел к Сигурдссону.
Быстрый гол на пользу ЦСКА не пошел. «Сочи» перехватил инициативу и, проскочив через правый фланг, не без удачи сравнял счет через 18 минут: Маргасов закинул мяч в штрафную Акинфеева, где защитники ЦСКА слишком отвлеклись на Заболотного. Объяснить иначе, как выцарапал мяч Бурмистров, довольно сложно.
Для ЦСКА все могло сложиться совсем тяжело, но симпатичный гол Юсупова, залетевший вскоре после первого мяча «Сочи», был отменен
После перерыва «Сочи» откровенно возил ЦСКА — в трех моментах мог забивать Заболотный, но один удар вытащил
Чаще своих партнеров обострял Жоаозиньо, сделавший за матч три ключевые передачи (лучший показатель в обеих командах). Ему не помешал даже страшный нокаут в первом тайме — Зайнутдинов случайно ударил оппонента по голове и оставил его на несколько секунд без сознания.
Больше всего сложностей ЦСКА возникало в опорной зоне. Обляков не успел за соперником еще в случае с отмененным голом Юсупова, а Марадишвили помогал в отборе совсем мало. Гончаренко выпустил туда Бистровича, убрав с поля Тикнизяна (лидер по количеству потерь в своей команде на момент замены), а Марадишвили сместился на правый фланг обороны.
Пассивных Чалова и Сигурдссона заменили Эджуке и Гайч, но креатива ЦСКА они добавили мало. Помимо забитого мяча, ЦСКА так не создал ни одного реального момента у ворот Джанаева, кроме дальнего удара Эджуке уже в компенсированное время — с ним не без труда справился Джанаев.
Уверенного лидерства по итогам первого круга такой ЦСКА не заслужил точно. Тем более будь Заболотный точнее, команда Гончаренко наверняка бы проиграла. Перед Лигой Европы на следующей неделе немного тревожно.