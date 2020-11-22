Четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус

Футбол, Премьер-лига, Тур 1522.11.2020, 14:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 5012 зрителей
|Виктор Гончаренко
|Владимир Федотов
|Арнор Сигурдссон
|5′
|Никита Бурмистров(Тимофей Маргасов)
|23′
|35
|Игорь Акинфеев
|35
|Сослан Джанаев
|23
|Хердур Магнуссон
|23
|Миха Мевля
|78
|Игорь Дивеев
|25
|Иван Новосельцев
|22
|Константин Марадишвили
68′
|45
|Иван Миладинович
|98
|Иван Обляков
|13
|Сергей Терехов
|8
|Никола Влашич
|34
|Тимофей Маргасов
|19
|Бактиер Зайнутдинов
|6
|Артур Юсупов
80′
|71
|Наяир Тикнизян
64′
|15
|Ибрагим Цаллагов
|11
|Чидера Эджуке
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
32′
|42
|Георгий Щенников
64′
|9
|Антон Заболотный
83′
|25
|Кристиян Бистрович
|17
|Марко Дуганджич
|9
|Федор Чалов
69′
|18
|Никита Бурмистров
81′
|21
|Адольфо Гайч
90+2′
|7
|Данил Пруцев
|17
|Арнор Сигурдссон
69′
|7
|Ильзат Ахметов
71′
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|5
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Евгений Кукуляк(Россия, Калуга)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Ассистент ВАР
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)