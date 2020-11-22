Четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус

Сообщается, что сомнительные результаты по итогам тестирования получили защитники Вадим Карпов и Виктор Васин, а также полузащитники Алан Дзагоев и Константин Кучаев.

«Все четверо изолированы от партнеров по команде. Их участие в следующих матчах ЦСКА под вопросом, все будет зависеть от повторных результатов тестирования на COVID-19», — пишет источник.

ЦСКА (Москва) Все о команде