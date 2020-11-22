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19:34 (мск), источник: Sport24

Четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус

Четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус перед матчем 15-го тура РПЛ с «Сочи», утверждает Metaratings.ru. Игра состоялась в Москве сегодня, 22 ноября, и завершилась вничью со счетом 1:1.

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Источник: Sport24

Сообщается, что сомнительные результаты по итогам тестирования получили защитники Вадим Карпов и Виктор Васин, а также полузащитники Алан Дзагоев и Константин Кучаев.

«Все четверо изолированы от партнеров по команде. Их участие в следующих матчах ЦСКА под вопросом, все будет зависеть от повторных результатов тестирования на COVID-19», — пишет источник.

ЦСКА (Москва)

Ближайший матч ЦСКА состоится 26 ноября — на своем поле против «Фейеноорда» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

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