Уткин: Максимально органично и незаменимо Кокорин смотрелся только в тюрьме

«Максимально органично и более-менее незаменимо Кокорин смотрелся только в тюрьме. Он вызывал сочувствие. Он был вполне положительным персонажем, он был незаменим. А сейчас непонятно, выходит он на поле или нет, он незаметен», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.