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21:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: Максимально органично и незаменимо Кокорин смотрелся только в тюрьме

Популярный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением об игре форварда «Спартака» Александра Кокорина. Уткин дал понять, что игра Кокорина его совершенно не впечатляет.

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Источник: РИА "Новости"

«Максимально органично и более-менее незаменимо Кокорин смотрелся только в тюрьме. Он вызывал сочувствие. Он был вполне положительным персонажем, он был незаменим. А сейчас непонятно, выходит он на поле или нет, он незаметен», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

В 15-м туре РПЛ «Спартак» сыграл с «Динамо» вничью, встреча закончилась со счётом 1:1. Красно-белые не смогли победить уже в трёх последних матчах.

Спартак (Москва)

Кокорин перешёл в «Спартак» перед началом сезона на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Зенит», с которым у него истёк контракт.

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Первый тайм: 0:0
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