Баста — о Карпине: Не ассоциирую его ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом «Ростов»
Владелец ростовского СКА, рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал о конфликте с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.
Владелец ростовского СКА, рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал о конфликте с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.
— У нас был конфликт, — заявил Баста в эфире программы «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер». — Валера Карпин — человек очень чувствительный. Я отношусь к нему с симпатией,
Для меня любовь к городу — это не громкие слова. Мне хотелось сделать этот праздник. Я среагировал на агрессию в свою сторону. Просто не ассоциирую Валеру ни с городом
Нужно понимать, кто есть кто. Если ты тренер — наемник, ты выполняешь свою работу. Мне кажется, Валере нужно отказаться от московской прописки и прописаться в городе
«Ростов» с 26 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 15 туров.