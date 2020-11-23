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00:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Баста — о Карпине: Не ассоциирую его ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом «Ростов»

Владелец ростовского СКА, рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал о конфликте с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

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— У нас был конфликт, — заявил Баста в эфире программы «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер». — Валера Карпин — человек очень чувствительный. Я отношусь к нему с симпатией, по-другому нельзя к нему относиться. Позиция была такая: если я выступлю на стадионе, команда «Ростов» там играть больше не сможет.

Команда
Ростов

Для меня любовь к городу — это не громкие слова. Мне хотелось сделать этот праздник. Я среагировал на агрессию в свою сторону. Просто не ассоциирую Валеру ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом «Ростов». Ну да, очередной тренер, еще один человек, который поработает в этом клубе. И всё. Я никогда в жизни не конфликтовал, не был инициатором конфликтов, но приезжий человек из Москвы не может мне указывать место в моем родном городе. Мне было обидно и горько.

Нужно понимать, кто есть кто. Если ты тренер — наемник, ты выполняешь свою работу. Мне кажется, Валере нужно отказаться от московской прописки и прописаться в городе Ростов-на-Дону. Вот это был бы поворот.

«Ростов» с 26 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 15 туров.

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