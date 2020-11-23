Тренер ЦСКА нашел объяснение новой позиции Зайнутдинова
Казахстанец сыграл полный матч.
Казахстанец сыграл полный матч.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Сочи» прокомментировал, почему решил справа поставить защитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова.
Встреча 15-го тура РПЛ прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счетом 1:1.
— Почему Зайнутдинов, а не Марадишвили играл справа?
— Марадишвили — в большей степени у нас опорный игрок. А Зайнутдинов довольно много игр провел в качестве правого защитника.
Отметим, что Зайнутдинов отыграл полный матч. При этом после столкновения с ним сознание потерял форвард «Сочи» Жоаозинью, который впоследствии смог отыграть без замены.
Для 22-летнего казахстанца этот матч стал 11-м в РПЛ в составе ЦСКА, в который он перешел в августе из «Ростова».