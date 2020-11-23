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10:30 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер ЦСКА нашел объяснение новой позиции Зайнутдинова

Казахстанец сыграл полный матч.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Сочи» прокомментировал, почему решил справа поставить защитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова.

Команда
ЦСКА

Встреча 15-го тура РПЛ прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счетом 1:1.

— Почему Зайнутдинов, а не Марадишвили играл справа?

— Марадишвили — в большей степени у нас опорный игрок. А Зайнутдинов довольно много игр провел в качестве правого защитника.

Отметим, что Зайнутдинов отыграл полный матч. При этом после столкновения с ним сознание потерял форвард «Сочи» Жоаозинью, который впоследствии смог отыграть без замены.

Для 22-летнего казахстанца этот матч стал 11-м в РПЛ в составе ЦСКА, в который он перешел в августе из «Ростова».

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1:1
Первый тайм: 1:1
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