Тренер ЦСКА нашел объяснение новой позиции Зайнутдинова

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Сочи» прокомментировал, почему решил справа поставить защитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова.

Команда ЦСКА

Встреча 15-го тура РПЛ прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счетом 1:1.

— Почему Зайнутдинов, а не Марадишвили играл справа?

— Марадишвили — в большей степени у нас опорный игрок. А Зайнутдинов довольно много игр провел в качестве правого защитника.

Отметим, что Зайнутдинов отыграл полный матч. При этом после столкновения с ним сознание потерял форвард «Сочи» Жоаозинью, который впоследствии смог отыграть без замены.