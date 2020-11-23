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13:14 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — первый. Его сила — в воспитанниках, новой роли Чалова и «рынке» внутри раздевалки

Марков провожает первый круг и просит не лопаться и не трескаться.

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Помните, ЦСКА когда-то был закрытым и неприветливым клубом? Минимум подробностей о жизни команды, лидеры молчали после поражений и проходили мимо, за ними повторяли молодые — ещё игравший под 63-м номером Чалов мог прятаться за рекламным стендом, изображая, что говорит по телефону.

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Теперь ЦСКА закрыт по-другому. Ноль высказываний про отъезд Гончаренко в Беларусь в конце прошлого сезона. Из клуба по-прежнему не выходят слухи. Говорят лишь вокруг. Агент Гайча — об интересе к нападающему из Европы. Агент Селюк — что без Гончаренко будет лучше. А ЦСКА молчит, не ввязывается в споры с агентами, не бросает перчаток и не воюет с фанатами, так что уже два месяца не проигрывает в РПЛ, и как результат — закончил круг на первом месте.

Воспитанники — сила, а их голы-конструкторы  — восхищение

Чалов подписал новый контракт до 2024 года. У Кучаева, как у Влашича, шесть голов. Марадишвили — лучший игрок команды в октябре. Играющим воспитанникам можно жать руки по отдельности. Как порхает Кучаев, чувствуя партнёров прострелами и отправляя мяч под перекладину! Марадишвили просто стабилен и может закрыть позицию Марио на правом фланге. Про Чалова расскажем отдельно чуть позже.

А можно аплодировать всем и сразу. Достаточно вспомнить расчерченный гол ЦСКА в ворота «Динамо» (3:1): старт с фланга от Марадишвили, передача-нож в касание от Чалова, и Кучаев парашютом перебрасывает Шунина. «Армейцы» делают красиво!

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«Побеждая, команда меньше нервничает, крепче становится психология», — Гончаренко рассуждает в том числе о молодых, которые раньше блокировали магию психологическими раскопками в голове. Чалову мешал самоанализ, Кучаеву — воспоминания о крестах, Марадишвили — чрезмерная скромность на поле, отмеченная первыми тренерами.

Сейчас воспитанники — главный креатив ЦСКА. И это мы ещё не сказали про воспитанника в воротах.

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Чалов возвращается. Тренирует левую и занимается творчеством из глубины

Фёдор восстановился после отмены трансфера в Англию. Сейчас у него два гола (один с пенальти) и нерегулярная игра в стартовом составе, зато четыре голевые передачи, и три из них — на победные голы. Больше только у Шиманьского и Дугласа Сантоса. А у Чалова — новая креативная роль и расширенные возможности.

1. Первый в сезоне гол с игры забил «Ростову» нерабочей левой ногой, которую, вообще-то, давно нагружает, оставаясь после тренировок на серию ударов: два раза с правой, один — с левой. И теперь не боится ею бить.

2. Чалов не приклеивается к одной позиции, что позволяет ему создавать больше свободных зон. Атакует не только с наконечника, а уходит на фланги, оставляя центральное пространство для Гайча, Шкурина и выбегающих Кучаева с Эджуке.

Гончаренко просит Фёдора не играть слишком глубоко, но нападающий спускается, когда «чувствует момент». Отсюда — чаще играет в подыгрыше из глубины и уже наотдавал голевых, как во всём прошлом сезоне.

3. Психологически стало проще. Чалов смеётся, что договорился с Дзагоевым: в игре Алан на него больше не кричит.

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Новички = разнообразие. У ЦСКА теперь не состав, а восхитивший Дзагоева рынок

Полноценная скамейка — плюс не только для тренерских комбинаций. Гончаренко говорит, что приход новичков мотивировал остальных (видим на примере Чалова), повысились интенсивность и качество занятий. Благодаря летним закупкам ЦСКА может использовать все пять замен, хотя раньше еле наскребал на три, а ещё стало больше джокеров — в нужный момент стреляют разные игроки.

Эджуке прикончил в дерби «Спартак», у Шкурина — победный «Тамбову», у Дзагоева — «Ротору», у Сигурдссона — важный гол «Сочи», когда ЦСКА остался сразу без трёх волшебников — Кучаева, Марио и Дзагоева.

 И, конечно, благословлённый Карпиным универсал Зайнутдинов, который подменяет и Щенникова, и Марио; крутит с левой в угол (пересмотрите гол «Уралу») и восхищает скоростью адаптации. «Мы сразу приняли его на свой рынок, ха-ха, — рассказывал Дзагоев Sport24. — У нас тут грузины, армяне, осетины, киргизы — теперь есть казах!»

И он играет везде.

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Влашич

Без комментариев. Ладно, один всё-таки будет.

«Игра на три фронта — это очень плотно, — считает тренер. — Самая большая нагрузка — на Влашиче».

Гончаренко хвалит защиту. И это не шутка

Хотя защитников всё время не хватает.

❌ Набабкин в августе порвал кресты и до сих пор лечится;
❌ Карпов пережил перелом носа и сотрясение мозга, а сейчас у него «сомнительный тест»;
❌ У Фукса один матч и две травмы бедра, ещё лечится;
❌ У Фернандеса до сих пор задняя;

❎ Щенников лечил мышцы с сентября и сыграл только в последнем туре;
❎ Магнуссон прошёл через карантин, красную карточку и боли в плече;
❎ Дивеев после сборной играл со сломанным носом и получил от Гончаренко звание бойца.

Полный комплект ни разу не набирался, точнее, никто его не видел и не скажет, как он выглядит. Но Гончаренко доволен: «нашли нужный баланс в новой схеме в обороне и атаке» + «против сложных соперников ЦСКА достаточно надёжно действует в защите». Сложно поверить, но ЦСКА меньше все пропустил в РПЛ (в воротах «армейцев» — 11 голов, у «Динамо» и «Зенита» — 12).

Особенно прибавляет Дивеев. И не только в создании фирменных жестов. Вы же повторяли за Игорем?

«Защита выстроена так, что идёт большой прогресс, — радуется Акинфеев в общении с клубной пресс-службой. — Пускай Дивеев меня не слушает, но большой плюс поставлю ему — прогрессирует. Через пару-тройку лет вырастет в хорошего европейского защитника».

***

И ещё:

После отбитого пенальти в матче с «Ростовом» Акинфеев установил рекорд РПЛ — 15 отражённых! И шутит в комментариях «Инстаграма»: «Не спешите провожать на пенсию».

У ЦСКА семь голов из-за штрафной (то есть каждый четвёртый). Обляков говорит, что такие мячи залетают на кураже.

Гончаренко радуется победам над «Ростовом» и «Динамо», которых раньше не могли обыграть на классе. Его фраза: «Ментально футболисты ЦСКА уже готовы играть на победу в каждом матче».

Последний раз ЦСКА заканчивал лидером первый круг пять лет назад — тогда же последний раз брал чемпионат.

Так что. Хоть ты лопни…

Евгений Марков

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