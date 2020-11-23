ЦСКА — первый. Его сила — в воспитанниках, новой роли Чалова и «рынке» внутри раздевалки

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Помните, ЦСКА когда-то был закрытым и неприветливым клубом? Минимум подробностей о жизни команды, лидеры молчали после поражений и проходили мимо, за ними повторяли молодые — ещё игравший под 63-м номером Чалов мог прятаться за рекламным стендом, изображая, что говорит по телефону.

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Теперь ЦСКА закрыт по-другому. Ноль высказываний про отъезд Гончаренко в Беларусь в конце прошлого сезона. Из клуба по-прежнему не выходят слухи. Говорят лишь вокруг. Агент Гайча — об интересе к нападающему из Европы. Агент Селюк — что без Гончаренко будет лучше. А ЦСКА молчит, не ввязывается в споры с агентами, не бросает перчаток и не воюет с фанатами, так что уже два месяца не проигрывает в РПЛ, и как результат — закончил круг на первом месте.

Воспитанники — сила, а их голы-конструкторы — восхищение

Чалов подписал новый контракт до 2024 года. У Кучаева, как у Влашича, шесть голов. Марадишвили — лучший игрок команды в октябре. Играющим воспитанникам можно жать руки по отдельности. Как порхает Кучаев, чувствуя партнёров прострелами и отправляя мяч под перекладину! Марадишвили просто стабилен и может закрыть позицию Марио на правом фланге. Про Чалова расскажем отдельно чуть позже.



А можно аплодировать всем и сразу. Достаточно вспомнить расчерченный гол ЦСКА в ворота «Динамо» (3:1): старт с фланга от Марадишвили, передача-нож в касание от Чалова, и Кучаев парашютом перебрасывает Шунина. «Армейцы» делают красиво!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CGfS8CoCq2n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CGfS8CoCq2n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CGfS8CoCq2n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Побеждая, команда меньше нервничает, крепче становится психология», — Гончаренко рассуждает в том числе о молодых, которые раньше блокировали магию психологическими раскопками в голове. Чалову мешал самоанализ, Кучаеву — воспоминания о крестах, Марадишвили — чрезмерная скромность на поле, отмеченная первыми тренерами.



Сейчас воспитанники — главный креатив ЦСКА. И это мы ещё не сказали про воспитанника в воротах.

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Чалов возвращается. Тренирует левую и занимается творчеством из глубины

Фёдор восстановился после отмены трансфера в Англию. Сейчас у него два гола (один с пенальти) и нерегулярная игра в стартовом составе, зато четыре голевые передачи, и три из них — на победные голы. Больше только у Шиманьского и Дугласа Сантоса. А у Чалова — новая креативная роль и расширенные возможности.



1. Первый в сезоне гол с игры забил «Ростову» нерабочей левой ногой, которую, вообще-то, давно нагружает, оставаясь после тренировок на серию ударов: два раза с правой, один — с левой. И теперь не боится ею бить.



2. Чалов не приклеивается к одной позиции, что позволяет ему создавать больше свободных зон. Атакует не только с наконечника, а уходит на фланги, оставляя центральное пространство для Гайча, Шкурина и выбегающих Кучаева с Эджуке.

Гончаренко просит Фёдора не играть слишком глубоко, но нападающий спускается, когда «чувствует момент». Отсюда — чаще играет в подыгрыше из глубины и уже наотдавал голевых, как во всём прошлом сезоне.

3. Психологически стало проще. Чалов смеётся, что договорился с Дзагоевым: в игре Алан на него больше не кричит.

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Новички = разнообразие. У ЦСКА теперь не состав, а восхитивший Дзагоева рынок

Полноценная скамейка — плюс не только для тренерских комбинаций. Гончаренко говорит, что приход новичков мотивировал остальных (видим на примере Чалова), повысились интенсивность и качество занятий. Благодаря летним закупкам ЦСКА может использовать все пять замен, хотя раньше еле наскребал на три, а ещё стало больше джокеров — в нужный момент стреляют разные игроки.



Эджуке прикончил в дерби «Спартак», у Шкурина — победный «Тамбову», у Дзагоева — «Ротору», у Сигурдссона — важный гол «Сочи», когда ЦСКА остался сразу без трёх волшебников — Кучаева, Марио и Дзагоева.



И, конечно, благословлённый Карпиным универсал Зайнутдинов, который подменяет и Щенникова, и Марио; крутит с левой в угол (пересмотрите гол «Уралу») и восхищает скоростью адаптации. «Мы сразу приняли его на свой рынок, ха-ха, — рассказывал Дзагоев Sport24. — У нас тут грузины, армяне, осетины, киргизы — теперь есть казах!»



И он играет везде.

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Влашич

Без комментариев. Ладно, один всё-таки будет.



«Игра на три фронта — это очень плотно, — считает тренер. — Самая большая нагрузка — на Влашиче».

Гончаренко хвалит защиту. И это не шутка

Хотя защитников всё время не хватает.



❌ Набабкин в августе порвал кресты и до сих пор лечится;

❌ Карпов пережил перелом носа и сотрясение мозга, а сейчас у него «сомнительный тест»;

❌ У Фукса один матч и две травмы бедра, ещё лечится;

❌ У Фернандеса до сих пор задняя;



❎ Щенников лечил мышцы с сентября и сыграл только в последнем туре;

❎ Магнуссон прошёл через карантин, красную карточку и боли в плече;

❎ Дивеев после сборной играл со сломанным носом и получил от Гончаренко звание бойца.

Полный комплект ни разу не набирался, точнее, никто его не видел и не скажет, как он выглядит. Но Гончаренко доволен: «нашли нужный баланс в новой схеме в обороне и атаке» + «против сложных соперников ЦСКА достаточно надёжно действует в защите». Сложно поверить, но ЦСКА меньше все пропустил в РПЛ (в воротах «армейцев» — 11 голов, у «Динамо» и «Зенита» — 12).

Особенно прибавляет Дивеев. И не только в создании фирменных жестов. Вы же повторяли за Игорем?



«Защита выстроена так, что идёт большой прогресс, — радуется Акинфеев в общении с клубной пресс-службой. — Пускай Дивеев меня не слушает, но большой плюс поставлю ему — прогрессирует. Через пару-тройку лет вырастет в хорошего европейского защитника».

***

И ещё:



После отбитого пенальти в матче с «Ростовом» Акинфеев установил рекорд РПЛ — 15 отражённых! И шутит в комментариях «Инстаграма»: «Не спешите провожать на пенсию».



У ЦСКА семь голов из-за штрафной (то есть каждый четвёртый). Обляков говорит, что такие мячи залетают на кураже.



Гончаренко радуется победам над «Ростовом» и «Динамо», которых раньше не могли обыграть на классе. Его фраза: «Ментально футболисты ЦСКА уже готовы играть на победу в каждом матче».

Последний раз ЦСКА заканчивал лидером первый круг пять лет назад — тогда же последний раз брал чемпионат.



Так что. Хоть ты лопни…