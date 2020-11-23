ЦСКА — первый. Его сила — в воспитанниках, новой роли Чалова и «рынке» внутри раздевалки
Марков провожает первый круг и просит не лопаться и не трескаться.
Марков провожает первый круг и просит не лопаться и не трескаться.
Помните, ЦСКА
Теперь ЦСКА закрыт
Чалов подписал новый контракт до 2024 года. У Кучаева, как у Влашича, шесть голов. Марадишвили — лучший игрок команды в октябре. Играющим воспитанникам можно жать руки по отдельности. Как порхает Кучаев, чувствуя партнёров прострелами и отправляя мяч под перекладину! Марадишвили просто стабилен и может закрыть позицию Марио на правом фланге. Про Чалова расскажем отдельно чуть позже.
А можно аплодировать всем и сразу. Достаточно вспомнить расчерченный гол ЦСКА в ворота «Динамо» (3:1): старт с фланга от Марадишвили,
«Побеждая, команда меньше нервничает, крепче становится психология», — Гончаренко рассуждает в том числе о молодых, которые раньше блокировали магию психологическими раскопками в голове. Чалову мешал самоанализ, Кучаеву — воспоминания о крестах, Марадишвили — чрезмерная скромность на поле, отмеченная первыми тренерами.
Сейчас воспитанники — главный креатив ЦСКА. И это мы ещё не сказали про воспитанника в воротах.
Фёдор восстановился после отмены трансфера в Англию. Сейчас у него два гола (один с пенальти) и нерегулярная игра в стартовом составе, зато четыре голевые передачи, и три из них — на победные голы. Больше только у Шиманьского и Дугласа Сантоса. А у Чалова — новая креативная роль и расширенные возможности.
1. Первый в сезоне гол с игры забил «Ростову» нерабочей левой ногой, которую,
2. Чалов не приклеивается к одной позиции, что позволяет ему создавать больше свободных зон. Атакует не только с наконечника, а уходит на фланги, оставляя центральное пространство для Гайча, Шкурина и выбегающих Кучаева с Эджуке.
3. Психологически стало проще. Чалов смеётся, что договорился с Дзагоевым: в игре Алан на него больше не кричит.
Полноценная скамейка — плюс не только для тренерских комбинаций. Гончаренко говорит, что приход новичков мотивировал остальных (видим на примере Чалова), повысились интенсивность и качество занятий. Благодаря летним закупкам ЦСКА может использовать все пять замен, хотя раньше еле наскребал на три, а ещё стало больше джокеров — в нужный момент стреляют разные игроки.
Эджуке прикончил в дерби «Спартак», у Шкурина — победный «Тамбову», у Дзагоева — «Ротору», у Сигурдссона — важный гол «Сочи», когда ЦСКА остался сразу без трёх волшебников — Кучаева, Марио и Дзагоева.
И, конечно, благословлённый Карпиным универсал Зайнутдинов, который подменяет и Щенникова, и Марио; крутит с левой в угол (пересмотрите гол «Уралу») и восхищает скоростью адаптации. «Мы сразу приняли его на свой рынок,
И он играет везде.
Без комментариев. Ладно, один
«Игра на три фронта — это очень плотно, — считает тренер. — Самая большая нагрузка — на Влашиче».
Хотя защитников всё время не хватает.
❌ Набабкин в августе порвал кресты и до сих пор лечится;
❌ Карпов пережил перелом носа и сотрясение мозга, а сейчас у него «сомнительный тест»;
❌ У Фукса один матч и две травмы бедра, ещё лечится;
❌ У Фернандеса до сих пор задняя;
❎ Щенников лечил мышцы с сентября и сыграл только в последнем туре;
❎ Магнуссон прошёл через карантин, красную карточку и боли в плече;
❎ Дивеев после сборной играл со сломанным носом и получил от Гончаренко звание бойца.
Особенно прибавляет Дивеев. И не только в создании фирменных жестов. Вы же повторяли за Игорем?
«Защита выстроена так, что идёт большой прогресс, — радуется Акинфеев в общении с клубной
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И ещё:
После отбитого пенальти в матче с «Ростовом» Акинфеев установил рекорд РПЛ — 15 отражённых! И шутит в комментариях «Инстаграма»: «Не спешите провожать на пенсию».
У ЦСКА семь голов
Гончаренко радуется победам над «Ростовом» и «Динамо», которых раньше не могли обыграть на классе. Его фраза: «Ментально футболисты ЦСКА уже готовы играть на победу в каждом матче».
Последний раз ЦСКА заканчивал лидером первый круг пять лет назад — тогда же последний раз брал чемпионат.
Так что. Хоть ты лопни…
Евгений Марков