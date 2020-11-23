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12:57 (мск), источник: ТАСС

РФС: Москалев должен был назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Зенитом»

ТАСС, 23 ноября. Главный арбитр встречи 14-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Краснодар» Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей в одном из эпизодов матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) по итогам заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

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Согласно решению комиссии, Москалев должен был назначить одиннадцатиметровый на 56-й минуте встречи после касания ногой в штрафной площади защитником краснодарцев Александром Мартыновичем головы полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева. Несмотря на то, что тот первоначально сыграл в мяч, факт касания ногой головы соперника является фолом и должен быть назначен пенальти.

Rutube.ru

Матч прошел в Санкт-Петербурге 8 ноября и завершился со счетом 3:1 в пользу «Зенита». По итогам первого круга петербургский клуб занимает второе место в таблице, имея в активе 31 очко.

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Зенит
3:1
Первый тайм: 0:1
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