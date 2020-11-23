РФС: Москалев должен был назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Согласно решению комиссии, Москалев должен был назначить одиннадцатиметровый на 56-й минуте встречи после касания ногой в штрафной площади защитником краснодарцев Александром Мартыновичем головы полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева. Несмотря на то, что тот первоначально сыграл в мяч, факт касания ногой головы соперника является фолом и должен быть назначен пенальти.