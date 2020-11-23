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13:42 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА оштрафован на 200 тысяч рублей за нарушение санитарных норм на матче с «Динамо»

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал футбольный клуб ЦСКА на 200 тысяч рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче с «Динамо». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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Источник: РИА "Новости"

«Суд постановил признать футбольный клуб ЦСКА виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей», — сказала представитель суда.

По версии Роспотребнадзора, 18 октября на матче 11-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Динамо» на стадионе армейцев были допущены нарушения социального дистанцирования, а некоторые болельщики пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

Постановление может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления.

Ранее Тушинский районный суд оштрафовал на 300 тыс. рублей «Спартак» за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче чемпионата России с петербургским «Зенитом».

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