ЦСКА оштрафован на 200 тысяч рублей за нарушение санитарных норм на матче с «Динамо»

«Суд постановил признать футбольный клуб ЦСКА виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей», — сказала представитель суда.

По версии Роспотребнадзора, 18 октября на матче 11-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Динамо» на стадионе армейцев были допущены нарушения социального дистанцирования, а некоторые болельщики пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

Постановление может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления.