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18:12 (мск), источник: Vesti.kz

Исламбек Куат покинет «Химки». «Астана» проявляет к нему интерес

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат покинет «Химки», которые не заинтересованы в его услугах, сообщает meta-ratings.kz. Это произойдет в ближайшее трансферное окно.

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Отмечается, что представители Куата уже находятся в поиске нового клуба для своего клиента. Интерес к полузащитнику проявляет «Астана», но предметного разговора пока не состоялось, да и сам Куат не заинтересован в возвращении в Казахстан.

В нынешнем сезоне футболист провел за «Химки» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями и заработав одну желтую карточку.

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