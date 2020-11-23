Исламбек Куат покинет «Химки». «Астана» проявляет к нему интерес
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат покинет «Химки», которые не заинтересованы в его услугах, сообщает
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат покинет «Химки», которые не заинтересованы в его услугах, сообщает
Отмечается, что представители Куата уже находятся в поиске нового клуба для своего клиента. Интерес к полузащитнику проявляет «Астана», но предметного разговора пока не состоялось, да и сам Куат не заинтересован в возвращении в Казахстан.
В нынешнем сезоне футболист провел за «Химки» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями и заработав одну желтую карточку.