Кокорин объяснил, почему говорил, что никогда не перейдет в «Спартак»

«Что происходит в голове у футболиста, когда он говорит такое? У них в голове присутствует момент соперничества с этой командой всю жизнь. Так сложилось, что в командах, в которых я был, это как раз был ключевой соперник, которого всегда не любили, раздражитель. Это как сейчас в боях: они устраивают шоу, какие-то высказывания, специально друг друга психологически выводят из себя. Со всеми ребятами отношения хорошие, всех знаешь, массажисты приезжают в сборную. К клубу неприятия нет, просто есть соперничество, ты хочешь их обыграть, и на этой волне, на эмоциях можешь что-то наговорить. Последствия такие могут быть.