Кокорин объяснил, почему говорил, что никогда не перейдет в «Спартак»
Нападающий Александр Кокорин прокомментировал свои слова о том, что никогда не перейдет в «Спартак».
Нападающий Александр Кокорин прокомментировал свои слова о том, что никогда не перейдет в «Спартак».
Бывший футболист «Динамо» и «Зенита» сказал об этом в 2013 году, а прошедшим летом стал игроком
«Что происходит в голове у футболиста, когда он говорит такое? У них в голове присутствует момент соперничества с этой командой всю жизнь. Так сложилось, что в командах, в которых я был, это как раз был ключевой соперник, которого всегда не любили, раздражитель. Это как сейчас в боях: они устраивают шоу,
Вспоминаю ли я эту фразу, сидя в офисе «Спартака»? Да. Я просто вспоминаю все свои ситуации, чтобы лишний раз вообще не зарекаться. Многое от меня не зависит. Не в плане этого даже перехода, а в плане того же «Динамо». Когда я кричу, что я суперпатриот, хочу играть, а тебе говорят, что нужно уйти. Поэтому лучше так вообще не высказываться. Даже если ты любишь клуб и предан ему, — сказал Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.