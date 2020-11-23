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18:37 (мск), источник: Sport24

Кокорин объяснил, почему говорил, что никогда не перейдет в «Спартак»

Нападающий Александр Кокорин прокомментировал свои слова о том, что никогда не перейдет в «Спартак».

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Источник: Sport24

Бывший футболист «Динамо» и «Зенита» сказал об этом в 2013 году, а прошедшим летом стал игроком красно-белых.

Команда
Спартак

«Что происходит в голове у футболиста, когда он говорит такое? У них в голове присутствует момент соперничества с этой командой всю жизнь. Так сложилось, что в командах, в которых я был, это как раз был ключевой соперник, которого всегда не любили, раздражитель. Это как сейчас в боях: они устраивают шоу, какие-то высказывания, специально друг друга психологически выводят из себя. Со всеми ребятами отношения хорошие, всех знаешь, массажисты приезжают в сборную. К клубу неприятия нет, просто есть соперничество, ты хочешь их обыграть, и на этой волне, на эмоциях можешь что-то наговорить. Последствия такие могут быть.

Вспоминаю ли я эту фразу, сидя в офисе «Спартака»? Да. Я просто вспоминаю все свои ситуации, чтобы лишний раз вообще не зарекаться. Многое от меня не зависит. Не в плане этого даже перехода, а в плане того же «Динамо». Когда я кричу, что я суперпатриот, хочу играть, а тебе говорят, что нужно уйти. Поэтому лучше так вообще не высказываться. Даже если ты любишь клуб и предан ему, — сказал Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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