Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Бетис
Футбол. Премьер-лига
17:00
Уфа
Химки
12
Футбол. Зарубежный
22.11
Алавес
Валенсия
22
Футбол. Зарубежный
22.11
Лилль
Лорьян
40
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России впервые в истории проиграла Турции
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
20:00 (мск), источник: ТАСС

Завершился первый круг чемпионата России по футболу

ТАСС, 23 ноября. Подмосковные «Химки» на выезде обыграли «Уфу» в заключительном матче 15-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Забитыми мячами у гостей отметились Илья Кухарчук (5-я минута) и Александр Трошечкин (37), в составе хозяев отличился Боян Йокич (83). Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, который забил три гола в последних четырех матчах, пропустил встречу из-за повреждения.

Уфа (Уфа)

«Химки» поднялись на 12-е место в турнирной таблице, набрав в 15 турах 15 очков. «Уфа» располагается на последней, 16-й строчке, имея в активе семь очков. В 16-м туре подмосковная команда 28 ноября примет «Краснодар», «Уфа» днем позднее дома сыграет с «Тамбовом».

Химки (Химки)

ЦСКА по итогам первого круга занял первое место, в активе столичной команды 32 очка, второе место у петербургского «Зенита» (31), третье — у столичного «Спартака» (29), четвертым идет московское «Динамо» (27). Клуб, занявший по итогам чемпионата первое место, напрямую выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, второе — в квалификацию турнира. Третье место дает путевку в групповой этап Лиги Европы, а четвертое — в квалификацию.

В зоне стыковых матчей после первого круга находятся тульский «Арсенал» (13) и «Тамбов» (12), в зоне вылета — волгоградский «Ротор» (8) и «Уфа» (7).

Читайте также
Уфа
1:2
Первый тайм: 0:2
Химки
 "Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование. Откуда брать такие деньги?"
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Куман объяснил отсутствие Месси в заявке «Барселоны» на матч ЛЧ
Нападающий сборной России перенес операцию в Италии
Двух российских футбольных судей подозревают в ставках на матчи
Кокорин объяснил слова о том, что никогда не придет в «Спартак»
Жулин рассказал, при каких условиях Загитова возобновит карьеру
Тихонов: Наш футбол — позор всего национального спорта
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь