Завершился первый круг чемпионата России по футболу

Забитыми мячами у гостей отметились Илья Кухарчук (5-я минута) и Александр Трошечкин (37), в составе хозяев отличился Боян Йокич (83). Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, который забил три гола в последних четырех матчах, пропустил встречу из-за повреждения.

Уфа (Уфа) Все о команде

«Химки» поднялись на 12-е место в турнирной таблице, набрав в 15 турах 15 очков. «Уфа» располагается на последней, 16-й строчке, имея в активе семь очков. В 16-м туре подмосковная команда 28 ноября примет «Краснодар», «Уфа» днем позднее дома сыграет с «Тамбовом».

Химки (Химки) Все о команде

ЦСКА по итогам первого круга занял первое место, в активе столичной команды 32 очка, второе место у петербургского «Зенита» (31), третье — у столичного «Спартака» (29), четвертым идет московское «Динамо» (27). Клуб, занявший по итогам чемпионата первое место, напрямую выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, второе — в квалификацию турнира. Третье место дает путевку в групповой этап Лиги Европы, а четвертое — в квалификацию.