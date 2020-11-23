Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Бетис
Футбол. Премьер-лига
17:00
Уфа
Химки
12
Футбол. Зарубежный
22.11
Алавес
Валенсия
22
Футбол. Зарубежный
22.11
Лилль
Лорьян
40
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России впервые в истории проиграла Турции
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
20:13 (мск), источник: Sport24

Форвард «Спартака» Соболев успешно перенес операцию на колене

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев сообщил, что ему была сделана операция на колене.

Наверх
Источник: instagram.com/a.sobolev97

«Операция прошла хорошо. Скоро вернусь, а вернусь сильнее. Всем спасибо за теплые слова и поддержку», — написал Соболев в инстаграме.

Ранее сообщалось, что 23-летнего Соболева беспокоят болезненные ощущения в коленном суставе.

В сезоне-2020/2021 Соболев провел за столичный клуб 13 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей.

Читайте также
 Как личная переписка и редкие фото Бузовой оказались выставлены на продажу
Модель Playboy смотрит видео Дзюбы и комментирует
Завершился первый круг чемпионата России по футболу
Куман объяснил отсутствие Месси в заявке «Барселоны» на матч ЛЧ
Двух российских футбольных судей подозревают в ставках на матчи
Кокорин объяснил слова о том, что никогда не придет в «Спартак»
Жулин рассказал, при каких условиях Загитова возобновит карьеру
Тихонов: Наш футбол — позор всего национального спорта
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь