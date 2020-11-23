Форвард «Спартака» Соболев успешно перенес операцию на колене
Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев сообщил, что ему была сделана операция на колене.
Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев сообщил, что ему была сделана операция на колене.
«Операция прошла хорошо. Скоро вернусь, а вернусь сильнее. Всем спасибо за теплые слова и поддержку», — написал Соболев в инстаграме.
Ранее сообщалось, что 23-летнего Соболева беспокоят болезненные ощущения в коленном суставе.
В сезоне-2020/2021 Соболев провел за столичный клуб 13 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей.