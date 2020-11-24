Тренер ЦСКА губит атакующий потенциал Зайнутдинова? Как сыграли казахстанцы в 15-м туре РПЛ

Минувший тур чемпионата России оказался не самым продуктивным для представителей сборной Казахстана, поскольку игровую практику получил лишь Бахтиер Зайнутдинов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как в ЦСКА вновь нашли новую роль для казахстанца и кто из наших футболистов может покинуть РПЛ.

Команда ЦСКА

Бахтиер Зайнутдинов, Акмаль Бахтияров, ЦСКА 1:1 «Сочи».

Несмотря на то, что Бахтияров вроде бы окончательно восстановился после травмы и даже сыграл за молодежную сборную Казахстана в матче против Фарер, в заявке своего клуба на матч против ЦСКА его не оказалось. Поэтому казахстанского противостояния в рамках РПЛ так и не получилось. Что касается Зайнутдинова, он снова вышел в основе ЦСКА, только вот его позиция на сей раз была совершенно неожиданной для болельщиков. Бахтиер в своей карьере уже успел сыграть практически во всех амплуа, но Виктор Гончаренко, похоже, готов продолжать эксперименты с казахстанским игроком. Георгий Щенников вернулся на левый фланг обороны московского клуба, а Зайнутдинов снова выступил как самый разносторонний игрок команды, став заменой Марио Фернандесу уже на правом фланге защитной линии.

В целом, это был далеко не лучший матч для ЦСКА и Зайнутдинова в частности. Команде не удалось победить, а если бы не Игорь Акинфеев, все могло и вовсе завершиться поражением «армейцев».

Безусловно радует, что Зайнутдинов — по-прежнему бессменный игрок стартового состава лидера РПЛ, но очень напрягает, что Бахтиер пока провел считанное количество игр за ЦСКА будучи игроком атакующей линии.

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