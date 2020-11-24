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14:17 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер ЦСКА губит атакующий потенциал Зайнутдинова? Как сыграли казахстанцы в 15-м туре РПЛ

Некоторые игроки сборной могут покинуть Россию.

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Источник: РИА "Новости"

Минувший тур чемпионата России оказался не самым продуктивным для представителей сборной Казахстана, поскольку игровую практику получил лишь Бахтиер Зайнутдинов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как в ЦСКА вновь нашли новую роль для казахстанца и кто из наших футболистов может покинуть РПЛ.

Команда
ЦСКА

Бахтиер Зайнутдинов, Акмаль Бахтияров, ЦСКА 1:1 «Сочи».

Несмотря на то, что Бахтияров вроде бы окончательно восстановился после травмы и даже сыграл за молодежную сборную Казахстана в матче против Фарер, в заявке своего клуба на матч против ЦСКА его не оказалось. Поэтому казахстанского противостояния в рамках РПЛ так и не получилось. Что касается Зайнутдинова, он снова вышел в основе ЦСКА, только вот его позиция на сей раз была совершенно неожиданной для болельщиков. Бахтиер в своей карьере уже успел сыграть практически во всех амплуа, но Виктор Гончаренко, похоже, готов продолжать эксперименты с казахстанским игроком. Георгий Щенников вернулся на левый фланг обороны московского клуба, а Зайнутдинов снова выступил как самый разносторонний игрок команды, став заменой Марио Фернандесу уже на правом фланге защитной линии.

В целом, это был далеко не лучший матч для ЦСКА и Зайнутдинова в частности. Команде не удалось победить, а если бы не Игорь Акинфеев, все могло и вовсе завершиться поражением «армейцев».

Безусловно радует, что Зайнутдинов — по-прежнему бессменный игрок стартового состава лидера РПЛ, но очень напрягает, что Бахтиер пока провел считанное количество игр за ЦСКА будучи игроком атакующей линии.

Марат Быстров, «Ахмат» 2:2 «Зенит».

Крайний защитник пропускал матч «Ахмата» из-за повреждения, полученного в составе сборной Казахстана. Грозненцы выдали очередной качественный и зрелищный матч, отобрав очки у одного из лидеров сезона.

Исламбек Куат, «Уфа» 1:2 «Химки».

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко не произвел ни одной замены в матче с «Уфой» и, вероятно, был прав, ведь его команда одержала победу. Куат после неудачного матча за сборную остался в запасе подмосковной команды, и вот уже возникли слухи, что в «Химках» не рассчитывают на казахстанского полузащитника.

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