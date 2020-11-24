«Правильный шаг по карьере». Селекционер — о подробностях трансфера Зайнутдинова и удачной сделке ЦСКА

Исполняющий обязанности руководителя селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал приход в московский клуб Бахтиера Зайнутдинова. В интервью sports.ru он рассказал, по какой причине футболист сборной Казахстана не хотел уходить из «Ростова» и почему он считается лучшим трансфером «армейцев» в межсезонье.

— Удается ли держать объективные цены?

— Нам видится, что это удалось. ЦСКА купил Фукса, Гайча и Зайнутдинова существенно ниже цены, за которую они могли бы быть проданы. В силу коронавируса, в силу пункта в контракте — не так важно.

Эджуке куплен за адекватные деньги. Мы прекрасно понимаем, что сейчас его критикуют за отсутствие завершения, но если бы он еще и завершал, он бы стоил миллионов 40 и поехал бы в АПЛ. Чиди гарантированно обыгрывает одного-двух соперников, этому сложно научить, поэтому очевидно, что он — недешевый игрок.

Команда ЦСКА

— Карпин говорил, что Зайнутдинов не хотел уходить из «Ростова» — ЦСКА просто его выкупил. Как было на самом деле?

— Баха действительно не хотел уходить из «Ростова». Сначала мы поговорили с ним, обрисовали, как хотим его использовать. При всем уважении, шаг из «Ростова» в ЦСКА — правильный по карьере, он получает возможность играть в еврокубках, бороться за титулы в России.

— В чем тогда были сомнения?

— У него были прекрасные отношения с Карпиным. Баха вообще очень правильный человек — например, извиняется по десять раз. Можно подумать, что он необщительный, но это не так — открытый человек, улыбается, все в порядке.

— Как пришлось убеждать?

— Как раз разговорами о том, что нужен следующий шаг. Плюс звонил Михалыч. Мы озвучили предложение и ждали. Отказа не было — мы просто не торопили Зайнутдинова. Так что Баха действительно не хотел уходить из «Ростова», он очень благодарен Карпину, но согласился на предложение ЦСКА.

— Почему считается, что Зайнутдинов — лучший трансфер ЦСКА в это межсезонье?

— Потому что Баха адаптирован к РПЛ — только поэтому. Наш чемпионат не темповой, но атлетичный, вязкий и закрытый, к этому нужно привыкать. На Зайнутдинова мы обратили внимание именно в «Ростове». Плюс большое внимание уделяем играм за сборную, в том числе молодежную.

— Почему?

— Потому что это новый уровень.

— Считается, что уровень футбола сборных ниже клубного.

— Нужно смотреть, против кого он играет. Условно, футболист играет в чемпионате Швеции и за молодежную сборную Швеции. Игры за сборную дадут больше пищи: если он вызывается в сборную, значит, он лидер в клубе — и играет против таких же ребят из Дании. То есть и более классные партнеры, и более сильные соперники.

— В отчете о Зайнутдинове какая позиция шла первой?

— При игре в три центральных защитника — левый латераль. При 4−3−3 может закрывать оба фланга атаки. Если вы спросите, где Бахе удобнее сыграть, сомневаюсь, что он ответит. Возможно, у него и есть пристрастия, но он никогда о них не скажет — будет строго выполнять установку тренера.

— Вы сами сказали, что обрисовывали Зайнутдинову его роль. Каким был этот разговор? При переходе казалось, что ЦСКА нужен второй игрок на левый фланг в 3−5−2 или 3−4−3, а потом все перевернулось.

— Скажу так: трансферная кампания велась с учетом возможного перехода на четырех защитников.

— Вы сказали, что у Эджуке бросался в глаза процент успешных обводок. На какие показатели обращаете внимание у игроков других позиций?