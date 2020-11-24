«Правильный шаг по карьере». Селекционер — о подробностях трансфера Зайнутдинова и удачной сделке ЦСКА
Он рассказал, почему тот не хотел уходить из «Ростова».
Он рассказал, почему тот не хотел уходить из «Ростова».
Исполняющий обязанности руководителя селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал приход в московский клуб Бахтиера Зайнутдинова. В интервью sports.ru он рассказал, по какой причине футболист сборной Казахстана не хотел уходить из «Ростова» и почему он считается лучшим трансфером «армейцев» в межсезонье.
— Удается ли держать объективные цены?
— Нам видится, что это удалось. ЦСКА купил Фукса, Гайча и Зайнутдинова существенно ниже цены, за которую они могли бы быть проданы. В силу коронавируса, в силу пункта в контракте — не так важно.
Эджуке куплен за адекватные деньги. Мы прекрасно понимаем, что сейчас его критикуют за отсутствие завершения, но если бы он еще и завершал, он бы стоил миллионов 40 и поехал бы в АПЛ. Чиди гарантированно обыгрывает
— Карпин говорил, что Зайнутдинов не хотел уходить из «Ростова» — ЦСКА просто его выкупил. Как было на самом деле?
— Баха действительно не хотел уходить из «Ростова». Сначала мы поговорили с ним, обрисовали, как хотим его использовать. При всем уважении, шаг из «Ростова» в ЦСКА — правильный по карьере, он получает возможность играть в еврокубках, бороться за титулы в России.
— В чем тогда были сомнения?
— У него были прекрасные отношения с Карпиным. Баха вообще очень правильный человек — например, извиняется по десять раз. Можно подумать, что он необщительный, но это не так — открытый человек, улыбается, все в порядке.
— Как пришлось убеждать?
— Как раз разговорами о том, что нужен следующий шаг. Плюс звонил Михалыч. Мы озвучили предложение и ждали. Отказа не было — мы просто не торопили Зайнутдинова. Так что Баха действительно не хотел уходить из «Ростова», он очень благодарен Карпину, но согласился на предложение ЦСКА.
— Почему считается, что Зайнутдинов — лучший трансфер ЦСКА в это межсезонье?
— Потому что Баха адаптирован к РПЛ — только поэтому. Наш чемпионат не темповой, но атлетичный, вязкий и закрытый, к этому нужно привыкать. На Зайнутдинова мы обратили внимание именно в «Ростове». Плюс большое внимание уделяем играм за сборную, в том числе молодежную.
— Почему?
— Потому что это новый уровень.
— Считается, что уровень футбола сборных ниже клубного.
— Нужно смотреть, против кого он играет. Условно, футболист играет в чемпионате Швеции и за молодежную сборную Швеции. Игры за сборную дадут больше пищи: если он вызывается в сборную, значит, он лидер в клубе — и играет против таких же ребят из Дании. То есть и более классные партнеры, и более сильные соперники.
— В отчете о Зайнутдинове какая позиция шла первой?
— При игре в три центральных защитника — левый латераль. При 4−3−3 может закрывать оба фланга атаки. Если вы спросите, где Бахе удобнее сыграть, сомневаюсь, что он ответит. Возможно, у него и есть пристрастия, но он никогда о них не скажет — будет строго выполнять установку тренера.
— Вы сами сказали, что обрисовывали Зайнутдинову его роль. Каким был этот разговор? При переходе казалось, что ЦСКА нужен второй игрок на левый фланг в 3−5−2 или 3−4−3, а потом все перевернулось.
— Скажу так: трансферная кампания велась с учетом возможного перехода на четырех защитников.
— Вы сказали, что у Эджуке бросался в глаза процент успешных обводок. На какие показатели обращаете внимание у игроков других позиций?
— Например, по Зайнутдинову нам не нужны были данные, потому что мы спокойно можем представить любого игрока РПЛ в наших схемах, а дальше решать, соответствует ли это представление нашему уровню и стилю. Для нападающего приоритет — не цифра, а открывание. Мне нравится, когда нападающий открывается так, что его можно вывести один на один с вратарем одной передачей (конечно, при условии, что эта передача доходит не буквой «г»), одновременно расширяя пространство между линиями для партнеров.