Кандидатуру Дмитрия Попова в «Спартак» лоббирует Зарема Салихова. Официально о назначении могут объявить уже в среду
Как уже сообщал «СЭ», один из главных кандидатов на должность спортивного директора
Как уже сообщал «СЭ», один из главных кандидатов на должность спортивного директора
Окончательного решения по его возвращению на этот пост (занимал его с 2008 по 2016 год) пока нет, но оно близко. Напомним, что соответствующая штатная единица ликвидирована с уходом Попова, теперь ее возродят.
По нашим данным, назначение 53-летнего специалиста лоббирует Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна. Есть все основания полагать, что ее усилия приведут к результату уже в ближайшее время. Официально о приходе Попова могут объявить уже в среду.
«Спартак» с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.