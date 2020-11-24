Первый тренер Чалова: Обидно, что Черчесов так говорит о Федоре, но ему виднее

«Обидно, что тренер сборной говорит так. Но здесь Черчесову виднее. Он же тренирует этих нападающих, оценивает, как они выглядят. Я считаю, что это несправедливо, хотя Заболотный тоже воспитанник ЦСКА, только он постарше Чалова, и у него больше опыта.

Опять же, тут вопрос: доверяет ли тренер ему или нет. Он же его не выпускает на поле. Даже в заявку не взял в последнем матче с Сербией. Если там больной Соболев попадает в заявку, то я даже не знаю… А Феде нужно работать еще больше и забивать голы, чтобы доказать свое качество, — сказал Коваль в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.