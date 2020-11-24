Первый тренер Чалова: Обидно, что Черчесов так говорит о Федоре, но ему виднее
Павел Коваль, первый тренер форварда Федора Чалова, прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о нападающем ЦСКА.
Павел Коваль, первый тренер форварда Федора Чалова, прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о нападающем ЦСКА.
Ранее Черчесов в интервью Матч ТВ заявил, что «для него лучше бездарный Антон Заболотный, чем талантливый Чалов, который ничего не делает».
«Обидно, что тренер сборной говорит так. Но здесь Черчесову виднее. Он же тренирует этих нападающих, оценивает, как они выглядят. Я считаю, что это несправедливо, хотя Заболотный тоже воспитанник ЦСКА, только он постарше Чалова, и у него больше опыта.
Опять же, тут вопрос: доверяет ли тренер ему или нет. Он же его не выпускает на поле. Даже в заявку не взял в последнем матче с Сербией. Если там больной Соболев попадает в заявку, то я даже не знаю… А Феде нужно работать еще больше и забивать голы, чтобы доказать свое качество, — сказал Коваль в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.