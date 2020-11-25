«Спартак» и ЦСКА ответили Черчесову. Что вообще происходит?

Станислав Черчесов во вторник, 24 ноября, почти час провел в прямом эфире «Матч ТВ». Тренер отвечал на глобальные и острые вопросы Дениса Казанского, а также Георгия Черданцева и вышедшего на видеосвязь Дмитрия Губерниева. Общение вышло напряженным.
В студии говорили о причинах неудачной серии в октябре и ноябре, провале на финише группового турнира Лиги наций и 0:5 в Сербии, уровне национальной команды и чемпионата, а также перешли на личности. Тренер среди прочего обсудил «бездарного» Заболотного и «корону» Сафонова, а также «золотую молодежь» — Чалова и братьев Антона и Алексея Миранчуков.
Форвард «Спартака» в ноябре провел за национальную команду меньше получаса в товарищеской встрече в Молдавии (12 ноября), заменив армейца Чалова, а затем пропустил игры Лиги наций в Турции и Сербии (15 и 18 ноября). После окончания сбора стало известно о проблемах футболиста
Гендиректор
Черчесов в студии сказал: «Для меня это такое же удивление, как и для вас. Высказывание генерального директора — это его личное мнение или клуба? Леонид Арнольдович (Федун) все знает, мы были в переписке. Вот я сейчас встану, и у меня колено замкнет — это кто виноват? Вы? Меня удивляет, что футболист молчит. Он был на сборе, все тренировки провел, никаких проблем не было. Если человек говорит, что с ним все нормально, что я должен делать? Мы никого не заставляем. Федун все прекрасно знал».
Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на слова Черчесова в среду, также раскрыв детали общения с тренером сборной.
«Черчесов сказал, что врачи к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь. Скорее претензии к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально, — приводит РБК слова Федун. — Да, я попросил Черчесова, чтобы Соболева не задействовали, потому что у него были подозрения на мениск. Однако сам Соболев рвался в сборную, и врачи сборной
Главный тренер несколько раз перечислил проблемы сборной в ноябре, сказав — если в Турции был оптимальный состав с учетом всех потерь, то в Сербии настоящей команды уже не было. И на вопрос о возможностях «золотого актива команды в центре поля» Миранчуках и Чалове послал им мощный месседж.
«Этому золотому активу пора себя хотя бы позолоченным сделать. Этот золотой актив у нас сейчас играл. Они у себя дома чай пьют, а я перед вами
Тренер также ответил на вопрос, почему с Сербией играл Заболотный: «Потому что Заболотный приносит больше пользы команде. Хорошо, пускай мне припомнят его пять промахов. Можно даже его три промаха вчера с ЦСКА (в матче РПЛ за “Сочи”). А припомните мне, пожалуйста, хоть один промах Чалова в игре с “Сочи”. Еще раз повторяю: мне лучше “бездарный” Заболотный — пусть он на меня не обижается, я его так не называю, это со стороны, — нежели талантливый, который ничего не делает. У
В Белграде братья Миранчуки провели половину игры и были заменены в перерыве вместе с голкипером «Локо» Гильерме и защитником ЦСКА Дивеевым. Армеец играл почти полный тайм с сотрясением мозга после перелома носа. Чалова в Сербии не было в заявке.
Армейский клуб в среду опубликовал заявление на официальном сайте. Ответ — без упоминания Чалова, но вполне конкретный.
«Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала. В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.
Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот", — говорится в заявлении ЦСКА.
Продолжение — следует?