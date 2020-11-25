«Спартак» и ЦСКА ответили Черчесову. Что вообще происходит?

Станислав Черчесов во вторник, 24 ноября, почти час провел в прямом эфире «Матч ТВ». Тренер отвечал на глобальные и острые вопросы Дениса Казанского, а также Георгия Черданцева и вышедшего на видеосвязь Дмитрия Губерниева. Общение вышло напряженным.

В студии говорили о причинах неудачной серии в октябре и ноябре, провале на финише группового турнира Лиги наций и 0:5 в Сербии, уровне национальной команды и чемпионата, а также перешли на личности. Тренер среди прочего обсудил «бездарного» Заболотного и «корону» Сафонова, а также «золотую молодежь» — Чалова и братьев Антона и Алексея Миранчуков.

Команда Россия

Черчесов — про Соболева

Форвард «Спартака» в ноябре провел за национальную команду меньше получаса в товарищеской встрече в Молдавии (12 ноября), заменив армейца Чалова, а затем пропустил игры Лиги наций в Турции и Сербии (15 и 18 ноября). После окончания сбора стало известно о проблемах футболиста красно-белых с коленом и необходимости хирургического вмешательства.

Гендиректор красно-белых Шамиль Газизов накануне решающего матча Лиги наций аккуратно сказал о желании видеть нападающего в составе и ждал от него гола. На следующий день после разгрома в Белграде менеджер заявил: клуб информировал сборную о проблемах Соболева с коленным суставом, но тренерский штаб национальной команды подверг серьезной опасности здоровье игрока.

Пресс-служба национальной команды так сообщила о повреждении: Соболев был включен в заявку на матч, но перед выходом игроков на разминку у него возникла блокада коленного сустава. Форвард почувствовал дискомфорт, вставая с кресла в раздевалке. Подобная ситуация возникала у него и ранее в расположении клуба. Врачи устранили блокаду — нападающий не испытывает дискомфорта, отметили в сборной. При этом после возвращения в клуб Соболев отправился на обследование в Рим, где перенес операцию и теперь пропустит около двух месяцев.

Черчесов в студии сказал: «Для меня это такое же удивление, как и для вас. Высказывание генерального директора — это его личное мнение или клуба? Леонид Арнольдович (Федун) все знает, мы были в переписке. Вот я сейчас встану, и у меня колено замкнет — это кто виноват? Вы? Меня удивляет, что футболист молчит. Он был на сборе, все тренировки провел, никаких проблем не было. Если человек говорит, что с ним все нормально, что я должен делать? Мы никого не заставляем. Федун все прекрасно знал».

Команда Спартак

Ответ Федуна

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на слова Черчесова в среду, также раскрыв детали общения с тренером сборной.

«Черчесов сказал, что врачи к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь. Скорее претензии к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально, — приводит РБК слова Федун. — Да, я попросил Черчесова, чтобы Соболева не задействовали, потому что у него были подозрения на мениск. Однако сам Соболев рвался в сборную, и врачи сборной почему-то проигнорировали наше обращение».

Черчесов — про братьев Миранчук и Чалова

Главный тренер несколько раз перечислил проблемы сборной в ноябре, сказав — если в Турции был оптимальный состав с учетом всех потерь, то в Сербии настоящей команды уже не было. И на вопрос о возможностях «золотого актива команды в центре поля» Миранчуках и Чалове послал им мощный месседж.

«Этому золотому активу пора себя хотя бы позолоченным сделать. Этот золотой актив у нас сейчас играл. Они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу. Понимаете, о чем я говорю? Это не говорит, что они плохие. А о том, что они должны внимательно слушать, что им говорим, и делать шаги вперед. Я говорю совершенно откровенно: пускай все меня слышат, и они — тоже. За меня никто не играл. Вот они на поле — и должны показывать. Вот и все. Чалов должен был проявить себя с Молдавией. Кстати, о птичках. Чалов должен правильно понять. Сколько его не было (в сборной)? Полтора года? Сейчас я его нашел лучшим, чем в те разы, что он был», — сказал Черчесов.

Тренер также ответил на вопрос, почему с Сербией играл Заболотный: «Потому что Заболотный приносит больше пользы команде. Хорошо, пускай мне припомнят его пять промахов. Можно даже его три промаха вчера с ЦСКА (в матче РПЛ за “Сочи”). А припомните мне, пожалуйста, хоть один промах Чалова в игре с “Сочи”. Еще раз повторяю: мне лучше “бездарный” Заболотный — пусть он на меня не обижается, я его так не называю, это со стороны, — нежели талантливый, который ничего не делает. У того-то было пять моментов, а у талантливых, как вы говорите, золотых наших, ничего не было. Вопрос… Если бы я вас слушал, то меня точно давно бы уволили».

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В Белграде братья Миранчуки провели половину игры и были заменены в перерыве вместе с голкипером «Локо» Гильерме и защитником ЦСКА Дивеевым. Армеец играл почти полный тайм с сотрясением мозга после перелома носа. Чалова в Сербии не было в заявке.

Команда ЦСКА

Ответ ЦСКА

Армейский клуб в среду опубликовал заявление на официальном сайте. Ответ — без упоминания Чалова, но вполне конкретный.

«Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала. В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.

Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот", — говорится в заявлении ЦСКА.