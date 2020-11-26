Карпин и Баста пошумели из-за Ростова. Рэпер наехал на тренера, тот ответил

Баста vs «Ростов»: старая история

Виртуальное противостояние между Бастой, он же Василий Вакуленко, и клубом из его родного города тянется давно.

В сентябре 2018-го «Ростов» и рэпер не поделили арену чемпионата мира: концерт был назначен слишком близко к домашнему матчу дончан. Тогда стороны обменялись уколами — правда, у футболистов больше претензий было к управляющей компании стадиона. Выступление все равно состоялось, а клуб не вернулся на «Олимп» с главного поля города.

Баста среди прочего говорил, что в «Ростове» его никогда не любили. Музыкант с детства за ЦСКА, а также родной ростовский СКА, за возрождение которого взялся лично.

Новый баттл

Очередной поворот история получила в ноябре. Баста дал интервью проекту «Инсайдеры» Нобеля Арустамяна. И в том числе наехал на Карпина. Слова рэпера разошлись в воскресенье, в день выездного матча «Ростова» с «Рубином» в Казани.

— У нас был конфликт, — заявил Баста. — Валера Карпин — человек очень чувствительный. Я отношусь к нему с симпатией, по-другому нельзя к нему относиться. Позиция была такая: если я выступлю на стадионе, команда «Ростов» там играть больше не сможет.

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Для меня любовь к городу — это не громкие слова. Мне хотелось сделать этот праздник. Я среагировал на агрессию в свою сторону. Просто не ассоциирую Валеру ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом «Ростов». Ну да, очередной тренер, еще один человек, который поработает в этом клубе. И всё. Я никогда в жизни не конфликтовал, не был инициатором конфликтов, но приезжий человек из Москвы не может мне указывать место в моем родном городе. Мне было обидно и горько.

Нужно понимать, кто есть кто. Если ты тренер — наемник, ты выполняешь свою работу. Мне кажется, Валере нужно отказаться от московской прописки и прописаться в городе Ростов-на-Дону. Вот это был бы поворот.

Раунд

Карпин ответил в среду. Подготовив публикацию в своем Instagram. «Отвечаю по пунктам», — начал тренер. И приложил скрины штампа снятия с регистрации в Москве и постановке на учет в Ростове-на-Дону.

Карпин написал:

1. У меня не было конфликта с вами, Василий. Я не конфликтую с деятелями искусства, а если и были претензии, то к управляющей компании «Спорт-инжиниринг», представители которой решили срубить баблища в неприемлемые для «Ростова» даты, запланировав концерт на лучшем стадионе «вашего» родного города. При этом мне абсолютно до одного места, кто там выступает, пусть даже Бузова или Моргенштерн — я был бы против. Моя задача — обеспечить спортсменам базовые условия для игры, а не вступать в конфликты.

2. Если честно, я, конечно же, очень переживаю, что вы не ассоциируете меня ни с «Ростовом», ни с Ростовом-на-Дону. Ну да, я очередной тренер клуба, и да — наемник, причем с 17 лет, чему очень счастлив! И да, я приезжий везде с того момента, как в 15 лет уехал из родной Нарвы учиться. Это я. А кто вы?

3. А вот по поводу прописки, которая давно считается пережитком прошлого, отвечу вам свежим фото. Вот так поворот, правда?!

P. S. Василий, мы же почти на «ты»? Будь так добр, сообщи, пожалуйста, что, где, как и когда можно говорить и делать в «твоем» родном городе! Постараюсь максимально широко распространить эту информацию, особенно между наемными рабочими и приезжими здесь, на твоей малой родине. Заранее благодарю!

И подписался: «Со всем уважением, приезжий наемник Валерий Карпин».

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CIA7uY-l8qm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Новый поворот

Баста записал ответ тем же вечером. Вышел в эфир из движущегося автомобиля, а потом выложил видео на своей странице в Instagram. «Йо-йо», — поприветствовал он всех «дорогих друзей» после репетиции нового альбома и выступил по ситуации.

— Вышло мое интервью. Я травил в целом про отношение к футболу и пошутил про Валерия Карпина. Но я не шутил, что он приезжий, наемный тренер, что он не может диктовать, как мне вести себя в моем городе и как мне решать мои задачи, где мне выступать, — начал Баста. — На что Валерий Карпин, демонстрируя свою преданность городу, опубликовал… Сначала все подумали, что это прописка, а это просто временная регистрация. То есть продемонстрировал, что он в Ростове проездом, временно зарегистрирован. Классная справка, Валерий, публикация в вашем стиле. Посмеялись…

Мне не хочется, чтобы он так реагировал, — добавил музыкант, сказав несколько слов об ушедшем из жизни легенде футбола Диего Марадоне. — Валер, не реагируй, пожалуйста, так на мои слова, это все-таки ростовский юмор. Тебе, как временному ростовчанину, у которого есть регистрация на пять лет, должны быть понятны ростовские шутки. Согласен, они не всегда добрые.

«Вы так пишите, будто я на Валеру нападаю. Что я не так сказал про Валеру?» — с такими словами Баста запустил в эфир девушку, которая представилась бывшей сотрудницей базы. И подчеркнул: он до сих пор прописан на улице Мечникова, и прекрасно знает, что в Ростове за свои слова надо отвечать.

Следующего подписчика музыкант заверил: Ростов — его город, а потому он ревниво относится к приезжим, которым не стоит рассказывать, как ему двигаться, жить и быть, где выступать и петь, чем заниматься и за какой клуб болеть, ведь он в Москве таким не занимается. «Если он такой тонкой душевной организации, мне жаль его: он пришел в футбол, это мужская игра, где кипят страсти, а люди высказывают свое мнение и позицию», — сказал Баста и снова провел линию о наемном тренере, который зарабатывает деньги ростовчан. «Если он такой преданный идеям, должен был остаться в “Спартаке”, тренировать и быть верным клубу, а что он регистрации меняет?» — спросил рэпер, который согласился: возможно, он перегибает палку и его можно назвать излишне сентиментальным, но он считает это патриотизмом и любовью к своему городу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CIBj-GjIIjN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CIBj-GjIIjN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CIBj-GjIIjN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И напомним рецепт мира от самих Басты и Карпина. Может, и теперь сработает?

Тем более рэпер в лайве признал:

— Честно говоря, к Валере с симпатией отношусь. То, что он делает для клуба, это классно. Пусть есть неудачи, как с «Маккаби», какие-то сложности, ничего не говорю. Но я шучу же много, а Валера воспринимает, как будто я пытаюсь преуменьшить его заслуги, достоинство. Для меня в «Ростове» были легендарные тренеры. Бердыев пришел, подарил чудо всем ростовчанам, большой праздник. И ничего страшного, что он был наемный тренер, который приехал и показал результат за короткие сроки. Его бы это нисколько не задело.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bjh47ZsFUUz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bjh47ZsFUUz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bjh47ZsFUUz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Даша Карпина (@dasha.karpina)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.