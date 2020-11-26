Карпин и Баста пошумели из-за Ростова. Рэпер наехал на тренера, тот ответил
Продолжение истории с обменом любезностями между главным тренером «Ростова» и известным музыкантом из
Продолжение истории с обменом любезностями между главным тренером «Ростова» и известным музыкантом из
Виртуальное противостояние между Бастой, он же Василий Вакуленко, и клубом из его родного города тянется давно.
В сентябре 2018-го «Ростов» и рэпер не поделили арену чемпионата мира: концерт был назначен слишком близко к домашнему матчу дончан. Тогда стороны обменялись уколами — правда, у футболистов больше претензий было к управляющей компании стадиона. Выступление все равно состоялось, а клуб не вернулся на «Олимп» с главного поля города.
Баста среди прочего говорил, что в «Ростове» его никогда не любили. Музыкант с детства за ЦСКА, а также родной ростовский СКА, за возрождение которого взялся лично.
Очередной поворот история получила в ноябре. Баста дал интервью проекту «Инсайдеры» Нобеля Арустамяна. И в том числе наехал на Карпина. Слова рэпера разошлись в воскресенье, в день выездного матча «Ростова» с «Рубином» в Казани.
— У нас был конфликт, — заявил Баста. — Валера Карпин — человек очень чувствительный. Я отношусь к нему с симпатией,
Для меня любовь к городу — это не громкие слова. Мне хотелось сделать этот праздник. Я среагировал на агрессию в свою сторону. Просто не ассоциирую Валеру ни с городом
Нужно понимать, кто есть кто. Если ты тренер — наемник, ты выполняешь свою работу. Мне кажется, Валере нужно отказаться от московской прописки и прописаться в городе
Карпин ответил в среду. Подготовив публикацию в своем Instagram. «Отвечаю по пунктам», — начал тренер. И приложил скрины штампа снятия с регистрации в Москве и постановке на учет в
Карпин написал:
1. У меня не было конфликта с вами, Василий. Я не конфликтую с деятелями искусства, а если и были претензии, то к управляющей компании «Спорт-инжиниринг», представители которой решили срубить баблища в неприемлемые для «Ростова» даты, запланировав концерт на лучшем стадионе «вашего» родного города. При этом мне абсолютно до одного места, кто там выступает, пусть даже Бузова или Моргенштерн — я был бы против. Моя задача — обеспечить спортсменам базовые условия для игры, а не вступать в конфликты.
2. Если честно, я, конечно же, очень переживаю, что вы не ассоциируете меня ни с «Ростовом», ни с
3. А вот по поводу прописки, которая давно считается пережитком прошлого, отвечу вам свежим фото. Вот так поворот, правда?!
И подписался: «Со всем уважением, приезжий наемник Валерий Карпин».
Баста записал ответ тем же вечером. Вышел в эфир из движущегося автомобиля, а потом выложил видео на своей странице в Instagram. «Йо-йо», — поприветствовал он всех «дорогих друзей» после репетиции нового альбома и выступил по ситуации.
— Вышло мое интервью. Я травил в целом про отношение к футболу и пошутил про Валерия Карпина. Но я не шутил, что он приезжий, наемный тренер, что он не может диктовать, как мне вести себя в моем городе и как мне решать мои задачи, где мне выступать, — начал Баста. — На что Валерий Карпин, демонстрируя свою преданность городу, опубликовал… Сначала все подумали, что это прописка, а это просто временная регистрация. То есть продемонстрировал, что он в Ростове проездом, временно зарегистрирован. Классная справка, Валерий, публикация в вашем стиле. Посмеялись…
Мне не хочется, чтобы он так реагировал, — добавил музыкант, сказав несколько слов об ушедшем из жизни легенде футбола Диего Марадоне. — Валер, не реагируй, пожалуйста, так на мои слова, это
«Вы так пишите, будто я на Валеру нападаю. Что я не так сказал про Валеру?» — с такими словами Баста запустил в эфир девушку, которая представилась бывшей сотрудницей базы. И подчеркнул: он до сих пор прописан на улице Мечникова, и прекрасно знает, что в Ростове за свои слова надо отвечать.
Следующего подписчика музыкант заверил: Ростов — его город, а потому он ревниво относится к приезжим, которым не стоит рассказывать, как ему двигаться, жить и быть, где выступать и петь, чем заниматься и за какой клуб болеть, ведь он в Москве таким не занимается. «Если он такой тонкой душевной организации, мне жаль его: он пришел в футбол, это мужская игра, где кипят страсти, а люди высказывают свое мнение и позицию», — сказал Баста и снова провел линию о наемном тренере, который зарабатывает деньги ростовчан. «Если он такой преданный идеям, должен был остаться в “Спартаке”, тренировать и быть верным клубу, а что он регистрации меняет?» — спросил рэпер, который согласился: возможно, он перегибает палку и его можно назвать излишне сентиментальным, но он считает это патриотизмом и любовью к своему городу.
И напомним рецепт мира от самих Басты и Карпина. Может, и теперь сработает?
Тем более рэпер в лайве признал:
— Честно говоря, к Валере с симпатией отношусь. То, что он делает для клуба, это классно. Пусть есть неудачи, как с «Маккаби»,
Артем Агапов