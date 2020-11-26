Клубы Серии А и Примеры интересуются защитником «Локомотива» Мурило

«Мурило на хорошем счёту. Если будет предложение, “Локомотив” может серьёзно рассмотреть возможность продажи бразильца. В клубе планируют активировать продление контракта Ведрана Чорлуки на следующий сезон, а также развивать собственных воспитанников: Магкеева, Лысцова, Чёрного», — сказал один из источников «Чемпионату».

Мурило является воспитанником «Крузейро». Он перешёл в «Локомотив» в 2019 году за € 2,5 млн. В составе российского клуба игрок провёл 52 матча и забил один гол.

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