Клубы Серии А и Примеры интересуются защитником «Локомотива» Мурило
Защитником «Локомотива» Мурило интересуются клубы Серии А и испанской Примеры. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Защитником «Локомотива» Мурило интересуются клубы Серии А и испанской Примеры. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Мурило на хорошем счёту. Если будет предложение, “Локомотив” может серьёзно рассмотреть возможность продажи бразильца. В клубе планируют активировать продление контракта Ведрана Чорлуки на следующий сезон, а также развивать собственных воспитанников: Магкеева, Лысцова, Чёрного», — сказал один из источников «Чемпионату».
Мурило является воспитанником «Крузейро». Он перешёл в «Локомотив» в 2019 году за € 2,5 млн. В составе российского клуба игрок провёл 52 матча и забил один гол.
Действующий контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до 2023 года.