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18:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Клубы Серии А и Примеры интересуются защитником «Локомотива» Мурило

Защитником «Локомотива» Мурило интересуются клубы Серии А и испанской Примеры. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

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Источник: Чемпионат.com

«Мурило на хорошем счёту. Если будет предложение, “Локомотив” может серьёзно рассмотреть возможность продажи бразильца. В клубе планируют активировать продление контракта Ведрана Чорлуки на следующий сезон, а также развивать собственных воспитанников: Магкеева, Лысцова, Чёрного», — сказал один из источников «Чемпионату».

Мурило является воспитанником «Крузейро». Он перешёл в «Локомотив» в 2019 году за € 2,5 млн. В составе российского клуба игрок провёл 52 матча и забил один гол.

Локомотив (Москва)

Действующий контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 2,5 млн.

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