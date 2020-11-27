«Либо он, либо я». Газизов грозит Федуну уходом из «Спартака», Зарема — новый гендиректор?

4 месяца и 19 дней — столько прошло с момента назначения в «Спартак» генеральным директором Шамиля Газизова. 4 месяца и 19 дней — вероятно, что именно столько Газизов в «Спартаке» и проработает.

«Либо он, либо я», — по нашей информации, заявил на днях гендиректор красно-белых, которому навязывают подписание контракта с Дмитрием Поповым.

И контракт с которым до сих пор не подписан — на официальном сайте о подписи ничего не сообщается. Кого же выберет совет директоров во главе с Федуном? Разбираемся, что происходит в «Спартаке».

Часть первая. Подготовка

В «Спартаке» люди стараются пробиться поближе к Леониду Федуну, ведь чем полнее его доверие, тем больше полномочий он даёт. И для желающих подобраться поближе к Федуну появился дополнительный козырь — его спутница Зарема Салихова. Газизов в недавнем интервью «Чемпионату» сообщил про неё: «Близкий к первому лицу человек». А близкому к первому лицу человеку можно постоянно о чём-то говорить, и в один день сказанное может материализоваться.

Но сказать что-то Федуну — это лишь половина дела. Важно ведь, как к происходящему в клубе отнесётся армия болельщиков? Но их отношением можно легко манипулировать — история с Глушаковым двухлетней давности яркое тому подтверждение: карьеру Дениса в «Спартаке» благодаря толпе и уничтожили, хотя, конечно, не без его участия.

Часть вторая. Действующие лица

Думаю, что те, кто был до этого в «Спартаке», активно пытаются вернуться. Андрей Червиченко бывший владелец «Спартака»

Согласитесь, вы не в первый раз узнаёте о желании бывших работников клуба вернуться в «Спартак». Тут трансферы, потенциально большие деньги.

Об одном из вернувшихся в клуб людей вчера уже объявил официальный сайт — к работе в клубе в качестве спортивного директора приступил Дмитрий Попов. Но генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, имеющий право подписи клуба, Попова на работу не принял. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в клубе и собеседник, близкий к ситуации. При этом в том же интервью «Чемпионату», которое мы уже вспоминали, Газизов произнёс фразу: «Если его фамилия всплывает, то кому-то это надо».

Складывается ощущение, что между Газизовым и Поповым существует конфликт. Искать остальных недоброжелателей пока ещё действующего гендиректора «Спартака» надо в первую очередь среди тех, кто его критикует.

Концепцию лидеров мнений мы уже выучили по истории с Глушаковым — именно через них нужная авторам информация доносится до широких масс. И здесь мы выходим на любопытный факт, на которой обратил внимание телеграм-канал «Мутко против». Одним из администраторов в «проспартаковском» телеграм-канале «Дай Ударить», который нередко критиковал Газизова, называя того, например, «случайным человеком в «Спартаке», является Антон Фетисов — глава департамента клуба по связям с общественностью.

Схема вырисовывается понятная — кому-то в клубе выгодно, чтобы вместо Газизова пришёл Попов. Выгодно это и многочисленным агентам, с которыми Попов работал в «Спартаке» раньше — судя по высказываниям пока ещё действующего гендиректора красно-белых, за это трансферное окно многие в футбольном мире могли остаться недовольными его работой. Газизов, что логично, возвращения Попова не хочет- получаем конфликт. Кто же в нём победит?

Часть третья. Финал с открытой концовкой

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Вопрос о победителе на данный момент остаётся без ответа. Сегодня в «Спартаке» должно состояться заседание совета директоров, на котором может быть реализован любой сценарий: от ухода Газизова по собственному желанию и назначения Попова спортивным директором до получения Заремы Салиховой официальной должности в клубе, например, гендиректора. «Существует вероятность, что Газизов уже в пятницу может покинуть клуб. Также не исключено, что Зарема Салихова может войти в руководство клуба, получив официальную должность», — сообщил источник «Чемпионата» в «Спартаке». Эту информацию подтвердил и собеседник, знакомый с ситуацией, подчеркнув, что возможная отставка Газизова никак не повлияет на потенциальное назначение Салиховой.

Лишь одно сейчас можно сказать точно: шоу в «Спартаке» продолжается. А отодвинуть многих от «кормушки» у Газизова, кажется, так и не получилось.