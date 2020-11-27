Газизов недоволен назначением Попова, но уходить с поста гендиректора «Спартака» пока не собирается

По информации «СЭ», спортивный директор такого формата — полновесный и для первой команды — Газизову не нужен, только для молодежного направления. Это обговаривалось при назначении Газизова на пост гендиректора, но после окончания летнего трансферного окна позиция высшего менеджмента красно-белых изменилась.

Тем не менее, как минимум до окончания зимнего трансферного окна Газизов уходить не собирается. А если его пятилетний контракт клуб решит прервать по своей инициативе, то «Спартаку» придется выплачивать существенную неустойку.