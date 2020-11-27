Газизов недоволен назначением Попова, но уходить с поста гендиректора «Спартака» пока не собирается
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов недоволен назначением Дмитрия Попова.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов недоволен назначением Дмитрия Попова.
По информации «СЭ», спортивный директор такого формата — полновесный и для первой команды — Газизову не нужен, только для молодежного направления. Это обговаривалось при назначении Газизова на пост гендиректора, но после окончания летнего трансферного окна позиция высшего менеджмента
Тем не менее, как минимум до окончания зимнего трансферного окна Газизов уходить не собирается. А если его пятилетний контракт клуб решит прервать по своей инициативе, то «Спартаку» придется выплачивать существенную неустойку.
«Спартак» объявил о возвращении Попова на должность спортивного директора в четверг. Он уже занимал этот пост с сентября 2008 года до августа 2016-го.