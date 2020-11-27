Вопрос о смене гендиректора ФК «Спартак» на повестке ближайшего совещания не стоит

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Ранее портал «Чемпионат» сообщил о том, что генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов может уйти в отставку в связи с приходом в клуб спортивного директора Дмитрия Попова, ранее работавшего в «Спартаке» на этой должности с 2008 по 2016 год. Также отмечалось, что должность гендиректора клуба займет Зарема Салихова.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ade67e3e1af4e4f6544d" data-vnd="ade67e3e1af4e4f6544d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ade67e3e1af4e4f6544d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Спартак

«Мне ничего неизвестно о личных планах Заремы, и на ближайшей повестке вопроса о смене генерального директора не стоит. Совет директоров точно сегодня собираться не будет. У нас традиционно плановое совещание, и некоторым СМИ неплохо бы проверять свои источники, с которыми они работают. Мне о планах клуба и самого Шамиля об отставке ничего неизвестно», — сказал Фетисов.

Также ранее сообщалось, что Газизов отказался принимать Попова на работу. «Нет, это не правда. Попов со вчерашнего дня в клубе и уже начал работать», — отметил Фетисов.