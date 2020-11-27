Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Леванте
Футбол. Премьер-лига
28.11
Арсенал Т
Зенит
Футбол. Зарубежный
28.11
Брайтон & Хоув
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
21Мир прощается с Диего Марадоной
20:22 (мск), источник: Cybersport.ru

ФК «Спартак» и PUBG Mobile объявили о сотрудничестве

Футбольный клуб «Спартак» (Москва) и PUBG Mobile объявили о коллаборации. В игре пройдет тематический ивент, у пользователей появится возможность выиграть уникальные призы. «PUBG Mobile Россия» выложила проморолик на своем канале на YouTube. Главными героями стали футболисты московского «Спартака» Георгий Джикия и Александр Кокорин. Разработчики из Tencent Mobile International Limited, создавшие тайтл, провели аналогию между командной работой в футболе и PUBG Mobile. Организатором коллаборации выступило российское рекламное агентство «Goose Gaming».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

С 30 ноября по 13 декабря в приложении пройдет специальный ивент, по ходу которого игроки смогут получить особый скин — футболку «Спартака» на семь дней в случае входа в специальное меню события, а после выполнения определенных заданий у пользователей появится возможность оставить внутриигровые предметы навсегда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пять игроков в PUBG Mobile также получат фирменные футболки «Спартака», подписанные футболистами команды. Для участия в конкурсе необходимо отправить подарок капитану клуба Георгию Джикии. Подробности конкурса станут известны позднее.

Читайте также
 «Ураган страсти» — откровенный косплей на Хоук и Изабелу из Dragon Age
Сексуальная хакерша — косплей на Сомбру из Overwatch
Русская рулетка. От россиян в биатлоне не ждем ничего хорошего
ЦСКА накажут за кричалку про Черчесова. Могут выбросить из ЛЕ
Моуринью зарубится с Лэмпардом и другие: Топ-5 ставок выходных
Почему фигуристки РФ выиграют от поднятия минимального возраста
«Магнитка» сыграла за Воробьева. Летела 1:4 и забила пять подряд
Грустная таблица коэффициентов УЕФА. У РФ между плохо и ужасно
Экс-футболист сборной Англии возобновил карьеру в 38 лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь