ФК «Спартак» и PUBG Mobile объявили о сотрудничестве
Футбольный клуб «Спартак» (Москва) и PUBG Mobile объявили о коллаборации. В игре пройдет тематический ивент, у пользователей появится возможность выиграть уникальные призы. «PUBG Mobile Россия» выложила проморолик на своем канале на YouTube. Главными героями стали футболисты московского «Спартака» Георгий Джикия и Александр Кокорин. Разработчики из Tencent Mobile International Limited, создавшие тайтл, провели аналогию между командной работой в футболе и PUBG Mobile. Организатором коллаборации выступило российское рекламное агентство «Goose Gaming».