ФК «Спартак» и PUBG Mobile объявили о сотрудничестве

С 30 ноября по 13 декабря в приложении пройдет специальный ивент, по ходу которого игроки смогут получить особый скин — футболку «Спартака» на семь дней в случае входа в специальное меню события, а после выполнения определенных заданий у пользователей появится возможность оставить внутриигровые предметы навсегда.