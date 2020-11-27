Тедеско: Айртону нет полноценной замены в «Спартаке»

Айртон не сможет принять участия в матче 16-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против волгоградского «Ротора» из-за перебора желтых карточек. Встреча пройдет в Москве на «Открытие-Арене» 29 ноября.

«У нас достаточное количество вариантов на замену Айртона, — сказал Тедеско. — [Роман] Зобнин может сыграть слева, пробуем на эту позицию [Степана] Оганесяна, у которого хорошая скорость, он более атакующий игрок, рассматривали [Руслана] Литвинова, [Андрея] Ещенко. Впереди у нас еще одна тренировка и 48 часов на раздумья и принятие решения по стартовому составу. Однако это правда, что действительно нет полноценной замены Айртону на левом фланге».

Тедеско не согласен с мнением, что Александру Кокорину менее комфортно действовать из глубины поля, чем на острие атаки. «Александр играл чистого нападающего, в матчах с “Химками” и “Тамбовом” он выходил на эту позицию. В этом плане он очень креативен, может играть как на острие атаки, так и “десятку”, также на фланге. При такой схеме разница в атаке между десятым номером и чистым нападающим небольшая», — считает тренер.

Наставник красно-белых отнес волгоградский клуб к классической российской команде. «Ротор» является классической российской командой, в таком стиле играют многие клубы РПЛ, соперник может играть как в четыре, так и пять защитников, в матче с «Арсеналом» они по ходу игры меняли игровую схему с 4−4−2 на 5−4−1. «Ротор» хорошо обороняется, не теряет компактность, имеет быстрые фланги, использует контратаки, есть хороший подбор игроков: клуб взял [Андреса] Понсе из «Ахмата», [Камиля] Муллина, который играл против нас в первом матче, левый фланг очень быстрый, скоростной. Очень много соперник играет длинными передачами на Понсе, старается использовать контратаки, при подобном стиле нашей обороне будет достаточно непросто, нужно будет играть внимательно с первых минут, не терять концентрации, особенно в районе своей штрафной площади, — добавил тренер.