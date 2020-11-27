Крах «Тамбова»: обвиняют губернатора в забытых обещаниях, угрожают бойкотом «Спартака» и просят скинуться другие клубы

Хроника страданий.

История «Тамбова» объединила боль всего российского футбола. Совсем недавно Александр Головин разбирал, как клуб, крайне зависимый от денег администрации области, ничего не сделал для снижения этой зависимости и в итоге докатился до мыслей о переезде в Нижний Новгород или Краснодар. Но последние две недели подарили еще больше подробностей этого падения и абсурда.

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Два месяца назад «Тамбов» посвящал губернатору победы, а теперь обвиняет его во всех проблемах

«Тамбов» сидит на бюджетной игле: за год в РПЛ область выделила клубу 588 миллионов рублей, хотя планировалось — только 450. В 2020-м клуб получил из администрации 342 миллиона рублей, но в июне, на фоне последствий коронавируса, денежный поток закрылся (бюджет региона и так дефицитен — минус 2,4 миллиарда рублей, и расходы на футбольный клуб в районе 500 миллионов в год первыми пошли под нож).

Команда Тамбов

Еще в сентябре клуб был настроен позитивно, и после победы над «Уфой» главный тренер команды Сергей Первушин благодарил губернатора: «Этой победой мы бы хотели поддержать Александра Валерьевича Никитина. У нас в Тамбовской области сейчас проходят выборы, этот человек нам очень помогает. Победа — в поддержку на выборах, без него этой команды бы не было».

«Хочется еще раз поблагодарить губернатора, потому что внимание уделяется, свои обязательства выполняют», — добавил коммерческий директор «Тамбова» Дмитрий Ананко.

Никитин выиграл выборы, набрав 86,5% голосов, но с тех пор клуб денег так и не получил. Риторика резко изменилась — например, полузащитник Михаил Костюков в деталях вспомнил встречу с губернатором в июле, когда «Тамбов» сохранил место в РПЛ.

«Глядя в глаза игрокам, он сказал, что закроет все долги к 20 августа. Подтвердил, что будет финансирование на сезон-2020/21, и даже пообещал увеличить бюджет клуба. На той встрече от губернатора также было обещание реконструировать стадион. Однако в сентябре прошли выборы, Александр Валерьевич переизбрался на новый срок и пропал. С ним нет никакой связи, обо всех обещаниях он, наверное, забыл».

«Думаю, что футбол в Тамбовской области не нужен. Все действия руководства области — точнее, полное отсутствие каких-либо шагов — говорят именно об этом», — добавил Антон Килин.

Область не согласна с претензиями. Говорит, что клуб не содержится на ее деньги — и никто никому ничего не должен

Но власти Тамбовской области упреки не принимают.

20 ноября заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту Ирина Ларцева открестилась от каких-либо обязанностей перед клубом.

«Клуб — самостоятельная организация. За счет бюджета они не содержатся, — сказала Ларцева. — Может быть оказана поддержка в форме субсидии на конкурсной основе. Но клуб за счет областного бюджета не содержится. Когда объявляется конкурс на предоставление субсидий — на участие в чемпионатах России и других соревнованиях, — предоставляются документы. В 2020 году клуб получил от области 342 миллиона рублей».

«Тамбов» действительно не принадлежит области. Его учредители — Павел Худяков (спортивный директор), Андрей Сафронов (начальник селекционного отдела), тамбовская школа «Академия футбола» и общественная организация «Спортивный клуб “Локомотив”». Поэтому руководство региона по бумагам ничего футбольному клубу не должно. В отличие от хоккейного и баскетбольного, так как это областные государственные учреждения.

Финансирование от Тамбовской области клуб действительно получал в форме субсидий.

В ФНЛ-2018/19 «Тамбов» получил 348 миллионов рублей по итогам четырех конкурсов: 96,9 миллиона на июнь-август 2018-го, 60 млн — на сентябрь-ноябрь, 20 млн на декабрь и 171,1 млн на январь-май.

После выхода в РПЛ «Тамбову» выделили сразу 450 миллионов рублей на весь сезон, но за хорошие результаты в апреле добавили 50 млн. 22 июля — перед матчем 30-го тура с ЦСКА — губернатор Никитин встретился с игроками клуба и обещал поднять бюджет сразу на 20%.

«Тамбов» рассчитывал на новые субсидии от Управления по физической культуре и спорту. Но конкурс так и не объявили.

Других источников финансирования — кроме продажи Обухова в «Ростов», которая помогла закрыть долги по зарплате перед игроками за два месяца — клуб так и не нашел.

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«Тамбов» не может достучаться до руководства области. И уже просит деньги у других клубов

В «Тамбове» до последнего верили, что трудности временны.

«Речь идет о задержке платежей в связи с ситуацией с коронавирусом во всей стране. Только из-за этого, — объяснял проблемы спортивный директор Худяков 10 ноября. — Знаю, что деньги на этот сезон нам подтвердили, они заложены. Не думаю, что кто-то что-то специально делает».

Но теперь в клубе, похоже, ни на что не рассчитывают. 20 ноября Худяков звучал уже отчаянно:

— Есть какой-то диалог с руководством области?

— Пока никакого. Они не выходят на связь.

— Про снятие с чемпионата не думали?

— Все может быть. Но мы будем делать все для того, чтобы исправить ситуацию.

Исправить будет уже крайне сложно. Долги клуба, по данным «Рейтинга Букмекеров», достигли 360 миллионов рублей, из них 140 — перед игроками по зарплатам и премиальным. Клубу запрещено регистрировать новичков (пока не будут закрыты задолженности по заявлениям в РФС), а 10 ноября его оштрафовала тамбовская прокуратура.

Получилась абсурдная ситуация: за июнь-август клуб накопил 90,4 млн рублей долгов перед игроками, ожидая денег от области, но так как область ничего не прислала — прокуратура выписала штраф (50 тысяч рублей). Причем почти все за июнь-август удалось выплатить благодаря продаже Обухова.

У «Тамбова» так плохо с деньгами, что он, по данным Sports.ru, до сих пор не полностью рассчитался с РПЛ по членским взносам за первый сезон.

Ну и самое плохое: уже точно известно, что основные игроки «Тамбова», ходившие на встречу с губернатором Никитиным в июле, бойкотируют матч с со «Спартаком» 5 декабря, если деньги так и не поступят на счет.

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«Тамбов» уже готовился к бойкоту перед сентябрьским матчем с «Уфой». Но все закончилось, толком не начавшись. Теперь угрозы серьезнее.

Откуда «Тамбов» вдруг получит деньги — не видно. Новых спонсоров клуб хронически привлечь не может на фоне негативных новостей (да и без них не умеет), на билетах в Саранске не заработать. И только 25 ноября клуб запустил в продажу форму на сезон-2020/21 (после 15 туров чемпионата).

И все же в «Тамбове», кажется, нашли решение. Все просто: пусть скинутся остальные клубы лиги.

«Снятие “Тамбова” для всей лиги негоже, нельзя такую ситуацию допускать, — сказал коммерческий директор Ананко (до “Тамбова” работал тренером в штабе Дмитрия Аленичева в “Спартаке”). — Наверное, где-то чего-то есть, излишки у каких-то клубов. Надо садиться, обсуждать, может, фонд какой-то создать. Потому что тяжело, конечно, таким регионам футбол держать».

Кажется, конец близок.