Крах «Тамбова»: обвиняют губернатора в забытых обещаниях, угрожают бойкотом «Спартака» и просят скинуться другие клубы
Зато наконец выпустили форму на сезон-2020/21. После 15 тура.
Зато наконец выпустили форму на сезон-2020/21. После 15 тура.
Хроника страданий.
История «Тамбова» объединила боль всего российского футбола. Совсем недавно Александр Головин разбирал, как клуб, крайне зависимый от денег администрации области, ничего не сделал для снижения этой зависимости и в итоге докатился до мыслей о переезде в Нижний Новгород или Краснодар. Но последние две недели подарили еще больше подробностей этого падения и абсурда.
«Тамбов» сидит на бюджетной игле: за год в РПЛ область выделила клубу 588 миллионов рублей, хотя планировалось — только 450. В 2020-м клуб получил из администрации 342 миллиона рублей, но в июне, на фоне последствий коронавируса, денежный поток закрылся (бюджет региона и так дефицитен — минус 2,4 миллиарда рублей, и расходы на футбольный клуб в районе 500 миллионов в год первыми пошли под нож).
Еще в сентябре клуб был настроен позитивно, и после победы над «Уфой» главный тренер команды Сергей Первушин благодарил губернатора: «Этой победой мы бы хотели поддержать Александра Валерьевича Никитина. У нас в Тамбовской области сейчас проходят выборы, этот человек нам очень помогает. Победа — в поддержку на выборах, без него этой команды бы не было».
«Хочется еще раз поблагодарить губернатора, потому что внимание уделяется, свои обязательства выполняют», — добавил коммерческий директор «Тамбова» Дмитрий Ананко.
Никитин выиграл выборы, набрав 86,5% голосов, но с тех пор клуб денег так и не получил. Риторика резко изменилась — например, полузащитник Михаил Костюков в деталях вспомнил встречу с губернатором в июле, когда «Тамбов» сохранил место в РПЛ.
«Глядя в глаза игрокам, он сказал, что закроет все долги к 20 августа. Подтвердил, что будет финансирование на сезон-2020/21, и даже пообещал увеличить бюджет клуба. На той встрече от губернатора также было обещание реконструировать стадион. Однако в сентябре прошли выборы, Александр Валерьевич переизбрался на новый срок и пропал. С ним нет никакой связи, обо всех обещаниях он, наверное, забыл».
«Думаю, что футбол в Тамбовской области не нужен. Все действия руководства области — точнее, полное отсутствие
Но власти Тамбовской области упреки не принимают.
20 ноября заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту Ирина Ларцева открестилась от
«Клуб — самостоятельная организация. За счет бюджета они не содержатся, — сказала Ларцева. — Может быть оказана поддержка в форме субсидии на конкурсной основе. Но клуб за счет областного бюджета не содержится. Когда объявляется конкурс на предоставление субсидий — на участие в чемпионатах России и других соревнованиях, — предоставляются документы. В 2020 году клуб получил от области 342 миллиона рублей».
Финансирование от Тамбовской области клуб действительно получал в форме субсидий.
В ФНЛ-2018/19 «Тамбов» получил 348 миллионов рублей по итогам четырех конкурсов: 96,9 миллиона на
После выхода в РПЛ «Тамбову» выделили сразу 450 миллионов рублей на весь сезон, но за хорошие результаты в апреле добавили 50 млн. 22 июля — перед матчем 30-го тура с ЦСКА — губернатор Никитин встретился с игроками клуба и обещал поднять бюджет сразу на 20%.
«Тамбов» рассчитывал на новые субсидии от Управления по физической культуре и спорту. Но конкурс так и не объявили.
Других источников финансирования — кроме продажи Обухова в «Ростов», которая помогла закрыть долги по зарплате перед игроками за два месяца — клуб так и не нашел.
В «Тамбове» до последнего верили, что трудности временны.
«Речь идет о задержке платежей в связи с ситуацией с коронавирусом во всей стране. Только
Но теперь в клубе, похоже, ни на что не рассчитывают. 20 ноября Худяков звучал уже отчаянно:
— Есть
— Пока никакого. Они не выходят на связь.
— Про снятие с чемпионата не думали?
— Все может быть. Но мы будем делать все для того, чтобы исправить ситуацию.
Исправить будет уже крайне сложно. Долги клуба, по данным «Рейтинга Букмекеров», достигли 360 миллионов рублей, из них 140 — перед игроками по зарплатам и премиальным. Клубу запрещено регистрировать новичков (пока не будут закрыты задолженности по заявлениям в РФС), а 10 ноября его оштрафовала тамбовская прокуратура.
У «Тамбова» так плохо с деньгами, что он, по данным Sports.ru, до сих пор не полностью рассчитался с РПЛ по членским взносам за первый сезон.
Ну и самое плохое: уже точно известно, что основные игроки «Тамбова», ходившие на встречу с губернатором Никитиным в июле, бойкотируют матч с со «Спартаком» 5 декабря, если деньги так и не поступят на счет.
«Тамбов» уже готовился к бойкоту перед сентябрьским матчем с «Уфой». Но все закончилось, толком не начавшись. Теперь угрозы серьезнее.
Откуда «Тамбов» вдруг получит деньги — не видно. Новых спонсоров клуб хронически привлечь не может на фоне негативных новостей (да и без них не умеет), на билетах в Саранске не заработать. И только 25 ноября клуб запустил в продажу форму на сезон-2020/21 (после 15 туров чемпионата).
И все же в «Тамбове», кажется, нашли решение. Все просто: пусть скинутся остальные клубы лиги.
«Снятие “Тамбова” для всей лиги негоже, нельзя такую ситуацию допускать, — сказал коммерческий директор Ананко (до “Тамбова” работал тренером в штабе Дмитрия Аленичева в “Спартаке”). — Наверное,
Кажется, конец близок.
Ярослав Сусов