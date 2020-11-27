9 номинантов на звание лучшего молодого игрока России. Из «Зенита» — никого
Рассказываем, кто и за какие заслуги удостоился такой чести.
Рассказываем, кто и за какие заслуги удостоился такой чести.
Детская футбольная лига (ДФЛ) обнародовала список номинантов на ежегодную премию «Первая пятёрка». Начиная с 2002 года приз вручается лучшему молодому игроку чемпионата России. В прошлом году его разделили одноклубники по «Краснодару» Матвей Сафонов и
Воспитанник «Краснодара» так и не получил шанса в родном клубе. Долгое время Артём выступал за
В январе 2019 года «Ростов» купил Глебова у «Анжи» всего за 50 тысяч евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает Данила уже в 1,5 млн. В прошлом сезоне Глебов чаще выходил на замену, сейчас является игроком основы. На счету Данила 13 матчей (из них 9 — в стартовом составе), 1 гол и 2 результативных передачи. Глебов входит в число лучших игроков «Ростова» сразу по ряду показателей. Первый по отборам (2,1) и заработанным фолам (2,3), третий по перехватам (1,7). Кроме того, Данил лидирует по точности передач в команде — 79,8%. Хорошие показатели для молодого хавбека.
Казалось, что «армейцы» брали Дивеева на перспективу. На деле же Игорь сходу ворвался в основной состав. Сегодня ЦСКА уже сложно представить без уфимского великана. Недавно Игорь получил вызов в главную сборную страны — и абсолютно по делу. Дивеев входит в топ-10 игроков на своей позиции в РПЛ по отборам (1,4), перехватам (2,1), выносам (5,1) и количеству выигранных единоборств на втором этаже (3,5). «Из Дивеева вырастет хороший защитник», — говорит бывший капитан сборной России Василий Березуцкий. Василий в этом деле знает толк.
Ещё год назад Марадишвили изредка выходил на замену в родном ЦСКА. Всё изменилось летом 2020 года, когда Константин стал получать неожиданно много игрового времени. В текущем сезоне Марадишвили уже безоговорочно основной игрок «армейцев». Он уверенно действует в опорной зоне, а при необходимости может закрыть и правый фланг обороны, где играл по юношам. Прогресс Марадишвили отражают цифры: выросли показатели по отборам (1,6 — 2,6), перехватам (0,5 — 1,8) и ключевым передачам (0,3 — 1,1) в среднем за матч. Теперь Константин больше участвует в построении атак: он занимает 6-е место в команде по количеству передач за игру (42,9). Это второй показатель среди полузащитников ЦСКА — больше только у Облякова (56,3).
Заметно прибавил и защитник «Динамо» Евгеньев. С уходом Тони Шуньича он закрепился в основе
Подтягивал Магкеева к основе «Локо» ещё Юрий Сёмин, а Марко Николич — продолжает наигрывать. Станислав пока редко проходит в стартовый состав, но уже является одной из главных опций при усилении игры со скамейки. «Фишкой» Магкеева является его универсальность: он может сыграть в центре защиты, на правом фланге обороны и в опорной зоне. Более стремительному прогрессу препятствуют частые травмы — в текущем сезоне он пропустил 5 матчей
Юный защитник приглянулся Тедеско работоспособностью. Маслов достаточно быстрый и цепкий, обладает неплохим первым пасом. В схеме 3−5−2 он играет ближе к правому флангу, куда смещается для развития атак. И это при здоровом Кутепове, который всё чаще скучает в запасе. Павел — лучший в «Спартаке» по перехватам (2,7), второй по количеству передач (63,3) и первый по их точности (87,2%). Неудивительно, что Маслов регулярно играет за молодёжную сборную России.
В прошлом сезоне Умяров органично вписался в игру «Спартака». Юный опорник умело двигал мяч и руководил атаками
Ударно провёл концовку прошлого сезона Даниил: 7 матчей, 2 гола и 2 результативных передачи. Подобной результативности ждали от Уткина и в текущем розыгрыше РПЛ, но пока на его счету лишь один забитый мяч. «Краснодар» откровенно трясёт, и Даниил здесь, скорее, заложник ситуации, нежели её виновник. Цифры свидетельствуют, что сам Уткин продолжает прогрессировать: по сравнению с прошлым сезоном возросли показатели по ударам (1,5 — 1,9), ключевым передачам (1,1 — 1,7) и точности пасов (78,5% — 84,9%). Многое будет зависеть от того, насколько успешным окажется для Уткина текущий сезон. На примере Ивана Игнатьева мы уже видели, как иногда «сдувается» перспективная краснодарская молодёжь.
Николай Егорычев