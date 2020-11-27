Главный универсал в команде, или почему Зайнутдинов играет на разных позициях

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Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов окончательно закрепился в основе лидера РПЛ. Однако за непродолжительное время выступлений в составе «армейцев», воспитаннику «Тараза» удалось сыграть и слева в полузащите, и ближе к центральной зоне хавбеков, и на обоих флангах в защите. Корреспондент Vesti.kz объяснил, почему под руководством Виктора Гончаренко Бахтиеру приходится играть на разных позициях.

Зайнутдинов присоединился к ЦСКА в августе этого года. В первых матчах 22-летний футболист выходил на замену, чаще всего играя слева в атаке. Лишь изредка, при перестроении игровой схемы, Баха оказывался ближе к центру полузащиты, а игра команды в целом становилась более медленной из-за большого скопления игроков в середине поля. Лишь в своей четвертой игре Бахтиер впервые появился на поле в стартовом составе. Спустя еще два матча Зайнутдинову пришлось вынужденно играть в защите слева, потому что травму получил основной оборонец Георгий Щенников.

Целых восемь матчей Бахтиер отыграл в защите слева, и по статистике он был даже лучше, чем Щенников, для которого, в отличие от Зайнутдинова, позиция левого латераля — родная. О превосходстве Зайнутдинова над экс-защитником сборной России ранее мы написали отдельный материал. Спустя несколько недель отсутствия Георгий вернулся в строй и вновь занял привычную для себя игровую роль. Но проблема была в отсутствии не только основного левого защитника, но и правого.

За два матча до возвращения на поле Щенникова травму получил игрок сборной России и один из лидеров ЦСКА Марио Фернандес. Две игры на правой бровке отпахал номинальный центральный полузащитник Константин Марадишвили. Но после возвращения Щенникова позицию Фернандеса занял Зайнутдинов, а это, в свою очередь, позволило Марадишвили вернуться в центр поля. Матч против «Сочи» в РПЛ и с «Фейеноордом» в Лиге Европы Зайнутдинов отыграл в защите справа.

Команда ЦСКА

Чем полезен Зайнутдинов на своей основной позиции?

У Бахтиера есть постоянная нацеленность на ворота соперника. В «Таразе» он играл еще выше, в «Астане» же он сначала играл на флангах полузащиты, а иногда и под форвардом, а затем заменил травмированного Дмитрия Шомко на позиции левого защитника. В «Ростове» его в основном использовали спереди, за исключением нескольких игр, когда Баха выходил в обороне слева. В ЦСКА же он открыл для себя еще одну позицию — правый защитник. Но говоря об основной роли, к которой Бахтиер и сам мысленно ближе, стоит отметить, что у него есть довольно неплохая скорость, как стартовая, так и сам темп. У него не самый сильный дриблинг, но Баха умеет отлично укрывать мяч корпусом и старается цепко сохранять снаряд в своих ногах, даже если находится под прессингом двоих соперников. У Зайнутдинова есть поставленный удар и приличный уровень чувства мяча, что позволяет ему вовремя отдавать проникающие передачи и делать выверенные навесы. Бонусом при этой роли является умение сыграть в обороне, вернуться, помочь, а затем вновь бежать в атаку. Уровень работоспособности у него также довольно высок.

Чем он полезен в защите слева?

Цепкость Зайнутдинова помогает ему не только отчаянно сражаться, укрывая мяч в атаке от соперников, но и не дает оторваться от него вингерам противников. Зайнутдинов не является большим мастером отбора, но не отлипает от соперника, не давая ему свободного пространства и, самое главное, времени для принятия решений. В атаке с этой позиции Бахе удобно делать длинные забросы в штрафную.

Чем же Зайнутдинов хорош в защите справа?

Справа же левша Бахтиер играет несколько иначе. Здесь он располагается чуть ниже и ближе к краю. Объяснить это можно также тем, что Зайнутдинов является левшой. Много ли левоногих игроков являются номинальными правыми защитниками? Ответ вы знаете сами. Располагаясь ниже и ближе к краю, Бахтиер вынуждает соперников выбрать атаку через центр, а не идти напролом через него с риском потерять мяч. Соперник, смещаясь в центр, находится в зоне досягаемости Зайнутдинова, и, более того, Бахтиеру удобнее идти в отбор или блокировать удар ведущей левой ногой. Возможно, нечто подобное и случилось в матче с «Сочи», когда Зайнутдинов мастерски оставил не у дел форварда гостей Антона Заболотного.

Также отметим, что Зайнутдинов, подключаясь к атакам справа, может найти для себя более удобную позицию для удара с левой ноги. В заключение же приведем цифры с последнего матча: Бахтиер стал лидером (наряду с центральным защитником Игорем Дивеевым) по количеству выигранных верховых дуэлей — пять. Неуступчивость Зайнутдинова и его прыгучесть дают большую пользу, как в обороне, так и в атаке. Кстати, к сведению, рост Зайнутдинова — 180 сантиметров, а у того же Дивеева он составляет 193 сантиметра.

В целом, наверное, не стоит удивляться разноплановости и универсальности Зайнутдинова. В своих интервью один из лидеров казахстанской сборной заявлял, что готов играть там, куда его поставит тренер. Если Бахе в скором времени придется сыграть центрального защитника, опорника или нападающего, то не спешите ругать тренера, ведь функционала Зайнутдинова вполне, возможно, хватит и там. Бахтиер все еще молод и продолжает расти. Конечно, далеко не все у него получается на отлично, но и не стоит забывать то, что мы видим сейчас — это еще далеко не итоговый результат. Кто знает, сколько еще новых открытий в своей игре преподнесет нам Зайнутдинов?

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Фейеноордом» завершился нулевой ничьей. Зайнутдинов провел на поле весь матч.