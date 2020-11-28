Второй пошел. В субботу стартует 16-й тур РПЛ
ТАСС, 28 ноября. Программа 16-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 28 ноября. Программа 16-го тура Тинькофф — Российской
В центральном матче дня занимающий пятое место «Ростов» примет московское «Динамо», которое расположилось строчкой выше. Матч начнется в 19:00 мск. Ростовчане последние семь туров чередует победы с поражениями, но именно благодаря этой бескомпромиссности находятся на расстоянии одной победы от призовой тройки с 26 очками. В предыдущем туре команда Валерия Карпина обыграла на выезде казанский «Рубин» со счетом 2:0. В день матча для перевозки болельщиков администрация
«Динамо» при Сандро Шварце выступает без поражений (три победы, одна ничья). Единственную потерю очков команда немецкого специалиста допустила в дерби со «Спартаком» (1:1) в прошлом туре, да и то — соперник смог уйти от поражения только в концовке матча.
Встреча первого круга в Москве завершилась победой динамовцев со счетом 2:0. Из 53 официальных матчей столичная команда выиграла 24 против 12 у соперника, 17 встреч завершились вничью (пять из них — со счетом 0:0).
Стартует второй круг РПЛ домашним матчем тульского «Арсенала» против петербургского «Зенита», который начнется в 14:00 мск. Смена главного тренера пока не идет на пользу команде из Тулы. «Арсенал» не может выиграть в четырех последних турах, лишь один раз сыграв вничью — это случилось сразу после назначения Дмитрия Парфенова, в 14-м туре дома против «Ротора» (1:1). По итогам первого круга туляки занимают 13-е место в турнирной таблице с 13 очками.
«Зенит» во вторник провел очередной неудачный матч в Лиге чемпионов, уступив итальянскому «Лацио» (1:3), а в прошлом туре РПЛ не смог в Грозном обыграть «Ахмат» (2:2). Утешением для петербургской команды стало решение
В Туле «Зениту» не смогут помочь травмированные полузащитник Вендел, защитники Вячеслав Караваев и Данил Круговой, а также дисквалифицированный Ярослав Ракицкий. Под вопросом участие в матче еще одного игрока обороны Деяна Ловрена и хавбека Магомеда Оздоева. Но в строй вернулась главная атакующая сила
Как тренер Парфенов ни разу не смог отобрать очки у «Зенита». «Урал» и «Тосно» проиграли во всех семи матчах под руководством специалиста. Всего из 12 очных встреч туляки праздновали победу три раза, «Зенит» — восемь, и лишь в одном матче был зафиксирован ничейный результат. Встреча первого круга в
В 16:30 мск начнется встреча «Химки» — «Краснодар». Подмосковная команда после назначения Игоря Черевченко одержала четыре победы в восьми матчах и покинула зону переходных матчей. После 15 туров «Химки» расположились на 12-м месте с 15 очками. В последнем матче команда Черевченко одержала важную выездную победу над одним из конкурентов в борьбе за сохранение прописки в РПЛ — «Уфой» (2:1).
«Краснодар» выглядит неуверенно как в игровом плане, так и в психологическом. В прошлом туре команда Мурада Мусаева прервала серию из трех поражений, но домашняя победа над «Тамбовом» (1:0) вышла больше вымученной, чем уверенной. А поражение от «Севильи» на своем поле в матче Лиги чемпионом с пропущенным голом на пятой добавленной минуте лишь подтвердило проблему нынешнего состояния команды. Перед началом второго круга РПЛ «Краснодар» находится на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 21 очко.
Перед очным поединком в составах обеих команд хватает потерь. У «Химок» травмирован полузащитник Данил Казанцев, дисквалифицирован нападающий Илья Кухарчук, под вопросом выход на поле защитника Арсения Логашова и хавбека Резиуана Мирзова. У «Краснодара» травмирован защитник Сергей Петров, вратарь Матвей Сафонов находится на карантине, дисквалифицированы защитники Кристиан Рамирес и Егор Сорокин, под вопросом участие полузащитника Дмитрия Стоцкого.
Матч первого круга в Краснодаре завершился разгромной победой хозяев со счетом 7:2. После этого в отставку был отправлен прежний главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько. До нынешнего сезона команды пересекались только 10 лет назад, когда вместе играли в первом российском дивизионе. Оба противостояния тогда завершились вничью: 0:0 в Химках и 1:1 в Краснодаре.
Московский «Локомотив» приедет в гости к «Ахмату», матч начнется в 19:00 мск. Грозненцы мощно завершили первый круг, выдав серию из четырех матчей без поражений (три победы, одна ничья), и находятся на седьмом месте в таблице с 24 очками. Победную поступь команды Андрея Талалаева в предыдущем туре смог остановить только «Зенит» (2:2). В нынешнем сезоне в Грозном удалось выиграть только ЦСКА (3:0) в шестом туре и «Сочи» (1:0) в седьмом.
«Локомотиву» после энергозатратных матчей в Лиге чемпионов, где команда сохраняет шансы на выход в
После первого круга у «Локомотива» также 24 очка, однако по дополнительным показателям команда Николича уступает «Ахмату» и занимает восьмое место. В матче первого круга москвичи на своем поле уступили грозненцам со счетом 2:3, прервав свою восьмиматчевую беспроигрышную серию против команды Талалаева. Всего из 29 официальных матчей столичный клуб выиграл 17, «Ахмат» — пять, еще семь встреч завершились вничью.
У хозяев под вопросом участие в матче защитников Ризвана Уциева, Марата Быстрова, Андрея Семенова, полузащитника Одисе Роши. В лазарете «Локомотива» находятся Дмитрий Баринов, Михаил Лысов и Федор Смолов.