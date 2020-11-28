Вратарь из маленького поселка покоряет РПЛ! Удивительная карьера Лантратова
Ему приходилось греть воду кипятильником, чтобы искупаться после матчей. Сейчас он тащит «Химки».
Ему приходилось греть воду кипятильником, чтобы искупаться после матчей. Сейчас он тащит «Химки».
В сборной России снова вопрос с основным вратарём — после ухода Игоря Акинфеева прошло два с лишним года, но первого номера команды назвать сейчас не может даже Станислав Черчесов. Зато в РПЛ с голкиперами всё в порядке, и в этом сезоне ярко заявил о себе Илья Лантратов из «Химок». Карьера Лантратова — это удивительное путешествие по России и история преодоления себя. Внимание к себе Илья привлёк только сейчас, хотя ему уже 25 лет: с 17 до 23 на высоком уровне он отыграл всего 19 (!) матчей.
Лантратов дал большое интервью «Чемпионату», в котором рассказал о своём тяжёлом пути из маленького городка до одного из самых заметных вратарей нашей
Карьере вратаря Лантратов обязан брату и тренеру из посёлка: первый привёл его в секцию, второй — возил за 70 километров на тренировки в большую команду
Детство Ильи прошло в Прохоровке, посёлке городского типа в Белгородской области с населением меньше десяти тысяч человек. Он рано остался без отца — его воспитывали мама и старший брат. С 14 лет
Играть часто нужно было с ребятами постарше, поэтому Илью, «как самого маленького», ставили в ворота. «Да я и не был против, — вспоминает Илья. — У меня был велик с багажником сзади и кожаные перчатки. Вот так раз — положишь на багажник перчатки, и гоняешь постоянно. Пацаны постоянно смеялись: “Ты что, прикалываешься? Летом и с перчатками!” А мне нравилось — в них было чувство, что любой мяч готов отбить».
В 10 лет старший брат Ильи отвёл его в секцию, где он сразу заявил тренеру: «Я — вратарь!» Условия были неплохими: Прохоровка — спокойный и «небедный посёлок». «К нам приезжает очень много туристов, — рассказывает он. — В Прохоровке находится
Третье ратное поле России, военный музей, поэтому всё неплохо отделано, по улицам ходить приятно»
Есть там и свой футбольный стадион, правда искусственное поле, когда Лантратов начинал, было не лучшего качества: «Тогда с покрытием особо не заморачивались. Хорошо, что поле вообще было! Я не знаю саму технологию, но такое чувство, что там асфальт, и прям на него постелили этот ковёр. Падать было жестковато».
Я не могу сказать, что у нас было богатое или бедное детство. Было детство как у всех. Ничего лишнего не было, и чтобы
чего-тоне хватало — тоже. Кроме футбола меня ничего не интересовало. На какой-тодень рождения мне подарили новые вратарские перчатки, может, даже за тысячу рублей, не знаю точно. Вот это была радость! Хотя играть в зимних кожаных — тоже кайф!
Футбольную секцию в Прохоровке Лантратов перерос, поэтому Сергей Булатов — первый тренер Ильи (кстати, он до сих пор работает учителем физкультуры в Прохоровке и созванивается с Лантратовым после каждого матча!), возил его в ДЮСШ Белгорода за 70 километров от дома. Это около полутора часов езды на маршрутке или электричке в одну сторону! Благодаря Булатову имя Лантратова сейчас известно болельщикам — он не только возил Илью на тренировки, но и убедил не бросать футбол:
«Был
В 14 лет из Прохоровки Илья переехал в интернат Шебекино — поближе к Белгороду, чтобы чаще ездить на тренировки в местный «Салют».
Лантратов фанател от Буффона и был отличником до восьмого класса, хотя часто пропускал уроки
С переездом в Шебекино проблемы с дорогой на тренировки не особо решились — добираться стало лишь на полчаса быстрее. «Когда в интернате стали привлекать на тренировках к основе, то два урока я обычно отсиживал, а потом час ехал до Белгорода на занятие, — вспоминает Илья, — потом обед, и обратно. Так каждый день. Пацаны в команде всегда удивлялись: как мне удаётся? А мне круто было, хоть по три часа готов был ездить — с основой ведь звали тренироваться».
Кумир детства — Буффон. Мы фанатели от него всей компанией. Это ещё до интерната началось — у него самый расцвет был, когда мы маленькими были, он тогда ещё чемпионат мира выиграл. Старался смотреть все его матчи в Лиге чемпионов.
Учёба от этого не страдала: до восьмого класса Лантратов был отличником, да и учителя в интернате были понимающие. В 15 Илья получил первую зарплату — 10 тысяч рублей, и сразу отдал её маме. А со второй купил iPad, в который играл в итоге весь интернат.
Но в белгородском «Салюте» Лантратов закрепиться так и не смог, и уехал в Москву.
Илья поехал на просмотр в «Локомотив-2», а потом привлекался для тренировок с основой. Работал под руководством Божовича, играл с Миранчуками и не обижается, что большого шанса ему не дали
К 18 годам Лантратов не набрал статистики в официальных матчах, поэтому поехал на просмотр в «Локомотив-2». Тренеры команд договорились, что на Илью посмотрят в Москве, но через 10 дней тренировок клуб предложил вратарю контракт на четыре месяца. Лантратов стал играть в «Локо-2» и в итоге поехал на сборы с основой. В Москве он успел поработать с Кучуком, Божовичем и Черевченко.
«Выходим на сборах на тренировку, Божович у всех спрашивает: “Ну чего, хотите тренироваться?” — вспоминает Лантратов. — Мы молчим. Что
На этом история с основой «Локо» для Ильи закончилась. Хотя сам Лантратов этому не удивлён и благодарен клубу, что ему дали шанс потренироваться с основой: «Когда я пришёл в команду, там уже были Гильерме, Абаев, Лобанцев, а у меня восемь матчей в ПФЛ. О чём говорить вообще? Даже если бы с ними
Когда друзья спрашивали: «Кто в “Локо” топчик?» — сразу называл Миранчуков. Ребята в 18 лет в таком порядосе были! Как они чувствовали себя на поле, как видели всё. Уже тогда была заметна их уверенность в себе. Они спокойно брали на себя инициативу, хотя играли со взрослыми мужиками.
После «Локо» Лантратов уехал в «Шинник», но за год ни разу за него не сыграл. А потом в его карьере была «Балтика» — чтобы помыться на стадионе после игр и тренировок, приходилось греть воду кипятильником
После второго «Локомотива» Илья пошёл на повышение и подписал контракт с «Шинником» из ФНЛ. Но и там закрепиться не получилось: главный тренер Александр Побегалов доверял другому вратарю — Дмитрию Яшину. «Всё было
Недавно девушка спрашивала: «Что чувствовал в тот момент?» А что там чувствовать? Тебе 21, статистики нет, шансов нет — ничего нет. Думал: просто дайте мне проявить себя! Но не давали. Были разные мысли, много копался в себе. Но заканчивать не хотел: понимал, что буду работать до конца, цепляться за шанс.
В «Балтике» нормально заиграть у Лантратова получилось только на второй год. Зато в Калиниграде Илья
Всего за «Балтику» Лантратов провёл 11 матчей. Потом был «Факел», где он наконец стал основным. Но в итоге там тоже не получилось — летом 2019-го в Воронеже решили собрать новую команду, и Илья остался без клуба. Спас звонок из «Химок»: «Талалаев хочет тебя видеть».
Лантратова многие узнали после матча с «Зенитом» — он почти вытащил команду в финале Кубка, но пропустил с пенальти от Дзюбы. Сейчас он тащит «Химки» в чемпионате России и свой успех считает заслуженным
Самый яркий матч в карьере, по мнению самого Ильи, он провёл в финале Кубка против «Зенита». У Лантратова почти получилось сыграть на ноль — с опасными ударами Малкома и Дзюбы он справлялся удачно. Но вот перехитрить Дзюбу во время пенальти не смог: до последнего пытался стоять и смотреть на нападающего, чтобы переиграть Артёма психологически, но в итоге завалился, а мяч нападающий «Зенита» отправил в другой угол.
Мне миллион раз снилось, как я дебютирую в РПЛ при больших трибунах. Постоянно переживал во сне этот момент с самого детства: и в интернате, и в «Локо», и в Ярославле, когда не играл. Получилось, что несколько лет играл только во снах (смеётся). А потом просыпался и понимал — ничего не было. Но в итоге сон сбылся. После дебюта такое уже не снится.
Как и любой спортсмен, Илья мечтает сыграть за сборную, а вот об отъезде в Европу говорит осторожно: «Мне 25 лет, надо смотреть на вещи реально. В 18−20 об этом можно было бы рассуждать, сейчас — гораздо сложнее. Но я буду рад уехать в любой чемпионат, если позовут».
За восемь лет карьеры на профессиональном уровне Лантратов провёл чуть больше 50 матчей, но
«На самом деле, я не удивляюсь, как всё в итоге получилось, — говорит Илья о своей карьере. — Это же не с небес упало, раз — и РПЛ. Я много лет трудился и терпел. Этот путь нужно было пройти».
Максим Пахомов