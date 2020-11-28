Доля коммерческих доходов в высших лигах российского футбола составляет 30%

Правительство РФ утвердило стратегию развития физической культуры и спорта в России до 2030 года.

«В настоящее время сохраняется высокая зависимость клубов профессиональных лиг в командных видах спорта от бюджетных средств и финансирования государственными компаниями. Такая структура является неустойчивой, так как потеря титульного спонсора лишает клуб возможности к существованию», — говорится в документе.

Там же отмечается, что по различным оценкам доля коммерческих доходов в футболе составляет 30%, в хоккее — 34%, в баскетболе — 14%.