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13:24 (мск), источник: ТАСС

Дзюба будет капитаном «Зенита» в матче РПЛ против «Арсенала»

ТАСС, 28 ноября. Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба будет капитаном клуба в игре 16-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2020

Встреча состоится в Туле в субботу, начало — 14:00 мск.

В двух предыдущих матчах РПЛ против «Краснодара» и грозненского «Ахмата» Дзюба был лишен капитанской повязки, которая в тех матчах была отдана защитнику Деяну Ловрену.

Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард потерял капитанскую повязку после появления в сети резонансного видео с ним. Он был отцеплен от состава сборной России на ноябрьский сбор.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.

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