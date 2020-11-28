Дзюба будет капитаном «Зенита» в матче РПЛ против «Арсенала»
ТАСС, 28 ноября. Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба будет капитаном клуба в игре 16-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 28 ноября. Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба будет капитаном клуба в игре 16-го тура Тинькофф — Российской
Встреча состоится в Туле в субботу, начало — 14:00 мск.
В двух предыдущих матчах РПЛ против «Краснодара» и грозненского «Ахмата» Дзюба был лишен капитанской повязки, которая в тех матчах была отдана защитнику Деяну Ловрену.
Форвард потерял капитанскую повязку после появления в сети резонансного видео с ним. Он был отцеплен от состава сборной России на ноябрьский сбор.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.