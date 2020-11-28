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16:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом» и вышел на первое место в турнирной таблице

28 ноября состоялся матч «Арсенал» Т — «Зенит».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вышел на эту встречу с капитанской повязкой.

Команда
Зенит

Напомним, форвард лишился капитанской повязки в клубе и сборной России после скандала с появлением интимного видео.

Встреча проходила в обоюдной борьбе — обе команды имели шансы на забитый мяч. Судьёй были предупреждены игроки тульского «Арсенала» — полузащитники Александр Ломовицкий, Кингз Кангва и Георги Костадинов, а также нападающий Кирилл Панченко. В составе «Зенита» жёлтую карточку получил полузащитник Вильмар Барриос. Под занавес встречи нападающий «Зенита» Артём Дзюба попросил замену, вместо него на поле вышел форвард Даниил Шамкин.

Санкт-Петербургский «Зенит» набрал 32 очка в 16 матчах и вышел на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (14) — на 13-м месте.

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