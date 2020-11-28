«Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом» и вышел на первое место в турнирной таблице
28 ноября состоялся матч «Арсенал» Т — «Зенит».
28 ноября состоялся матч «Арсенал» Т — «Зенит».
Встреча 16-го тура Российской
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вышел на эту встречу с капитанской повязкой.
Напомним, форвард лишился капитанской повязки в клубе и сборной России после скандала с появлением интимного видео.
Встреча проходила в обоюдной борьбе — обе команды имели шансы на забитый мяч. Судьёй были предупреждены игроки тульского «Арсенала» — полузащитники Александр Ломовицкий, Кингз Кангва и Георги Костадинов, а также нападающий Кирилл Панченко. В составе «Зенита» жёлтую карточку получил полузащитник Вильмар Барриос. Под занавес встречи нападающий «Зенита» Артём Дзюба попросил замену, вместо него на поле вышел форвард Даниил Шамкин.