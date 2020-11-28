Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон
Лидс
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Севилья
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Беневенто
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель
Нант
30
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
Динамо
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
Локомотив
00
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Бернли
50
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Бромвич Альбион
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Алавес
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Кельн
12
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Арминия
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
33
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Бавария
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Интер
03
Футбол. Премьер-лига
16:30
Химки
Краснодар
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Эльче
Кадис
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув
Ливерпуль
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Зенит
00
Все события
Фоторепортажи
8Россия не смогла победить Молдавию
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
17:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Парфёнов впервые не проиграл «Зениту» и Семаку. Дзюба травмировал пах

Такой удивительной линии обороны, как в Туле, у «Зенита», наверное, не будет никогда.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Парфёнов прервал уникальную серию поражений от «Зенита». До этого нынешний главный тренер «Арсенала» проиграл петербургской команде, работая с «Тосно» и «Уралом», семь матчей из семи с общим счётом 3:26. Крайне неудачно для Парфёнова складывались и дуэли конкретно с Сергеем Семаком, которому он уступил во всех шести предыдущих встречах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» продолжает терять игроков целыми блоками. В предыдущих матчах из-за травм и болезней выбыла почти вся группа атаки — Малком, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун. Теперь же петербуржцы остались без всех основных защитников: Ярослав Ракицкий отбывал дисквалификацию, Деян Ловрен заболел, а Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос залечивают повреждения. Вдобавок чемпионам России не смогли помочь в Туле Даниил Круговой, Магомед Оздоев и Вендел.

В результате в обороне у «Зенита» действовал экспериментальный квартет Сутормин — Прохин — Чистяков — Жирков. В центре Данила Прохин с Дмитрием Чистяковым впервые играли вместе, Алексей Сутормин раньше выходил на фланге обороны только в схеме с тремя центральными защитниками в «Оренбурге» (в четвёрке он впервые сыграл в Риме против «Лацио»), а 37-летний Юрий Жирков проводил шестой матч за 15 дней!

Отсутствовал Ловрен — капитанская повязка вернулась к Артёму Дзюбе. Центрфорвард кипел энергией то ли из-за этого, то ли по причине встречи со своей бывшей командой, которая перезагрузила его карьеру перед ЧМ-2018, и уже через три минуты после начала игры должен был забивать с паса Малкома. Бразилец выкатил мяч Дзюбе на пустые ворота, но центрфорвард не смог поднять мяч: его удар заблокировал другой Артём — Сокол. Впрочем, Малком должен был сам завершать эту атаку, выскочив один на один с вратарём, и пас на капитана был просто лишним решением.

Читайте также
Парфенов назначен главным тренером тульского «Арсенала»

Парфёнову тоже не стоило надеяться на слаженность в действиях игроков, так как и «Арсенал» недосчитался около десятка футболистов, начиная с защитника сборной России Максима Беляева и заканчивая лучшим снайпером Евгением Луценко. В центре обороны вместе с Александром Довбней выходит штатный хавбек Мохаммед Кадири. Тем не менее в первом тайме туляки по большому счёту справились с Дзюбой и Малкомом. До перерыва запомнился разве что момент на 33-й минуте, когда бразилец с капитаном разыграли комбинацию, которая привела к выходу Вильмара Барриоса один на один. Колумбийцу не хватило навыков форварда, чтобы правильно пробить.

Туляки мало в чём уступали чемпиону.

За 45 минут «Зенит» нанёс всего на один удар больше — 6 против 5 (в створ — 1:0). Центральные защитники гостей принимали достаточно простые решения при начале атак, тем более хозяева активно перекрывали «опорников» сине-бело-голубых, а мяч дробил из-за неважного качества поля. Забавно, что самым бьющим в составе «Зенита» оказался двужильный Жирков.

В начале второй половины «Зенит» за счёт более активной фланговой игры поддавил «Арсенал» и заработал столько же угловых, сколько до перерыва, а с середины тайма у команд пошли всё более заметные разрывы в линиях. Туляки не отходили от своей достаточно смелой игры, стремясь высоко встречать чемпиона. Когда защитники петербуржцев быстро находили адресатов впереди, «Зенит» проводил быстрые атаки типа пять в пять. Малком с Дзюбой имели по моменту, но, как ни странно, не смогли как следует исполнить удары. Про других игроков обычно в таких ситуациях говорят «не хватило мастерства». Артёму вообще выкатили мяч (это сделал Дриусси) на линию вратарской.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кто бы мог подумать, что при таких экспериментах в обороне у обеих команд получится нулевая ничья? В составе «оружейников» не нашлось форварда, который удивил бы пару Прохин — Чистяков. Во втором тайме счёт ударов — 3:10 (в створ — 1:1). Экс-зенитовец Лука Джорджевич не забил своей бывшей команде, как и Дзюба. Черногорец сейчас не в лучшей форме, даже не пробил ни разу. «Зенит» же завершал игру без капитана, который в концовке с трудом передвигался по полю, держась за пах, и попросив замену. Ничья точно не устроила борющихся за золото петербуржцев. Единственное приятное событие для болельщиков «Зенита» — пять собственных воспитанников в основе и два из числа вышедших на замену.

Анатолий Романов

Читайте также
Арсенал Т
0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Краснодар» еще ближе ко дну, а Мусаева вновь удалили
Источник: Хабиб за один миллион долларов выкупил промоушен GFC
Российская дебютантка не удержала лидерство на КМ по биатлону
Розы, бассейн и шахматы. Как Овечкин развлекается в Дубае
«Валенсия» — «Атлетико» и другие: все матчи Ла Лиги (видео)
«Локомотив» играет с «Ахматом» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь