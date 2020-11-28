Парфёнов впервые не проиграл «Зениту» и Семаку. Дзюба травмировал пах
Такой удивительной линии обороны, как в Туле, у «Зенита», наверное, не будет никогда.
Такой удивительной линии обороны, как в Туле, у «Зенита», наверное, не будет никогда.
Дмитрий Парфёнов прервал уникальную серию поражений от «Зенита». До этого нынешний главный тренер «Арсенала» проиграл петербургской команде, работая с «Тосно» и «Уралом», семь матчей из семи с общим счётом 3:26. Крайне неудачно для Парфёнова складывались и дуэли конкретно с Сергеем Семаком, которому он уступил во всех шести предыдущих встречах.
«Зенит» продолжает терять игроков целыми блоками. В предыдущих матчах
Отсутствовал Ловрен — капитанская повязка вернулась к Артёму Дзюбе. Центрфорвард кипел энергией то ли
Парфёнову тоже не стоило надеяться на слаженность в действиях игроков, так как и «Арсенал» недосчитался около десятка футболистов, начиная с защитника сборной России Максима Беляева и заканчивая лучшим снайпером Евгением Луценко. В центре обороны вместе с Александром Довбней выходит штатный хавбек Мохаммед Кадири. Тем не менее в первом тайме туляки по большому счёту справились с Дзюбой и Малкомом. До перерыва запомнился разве что момент на 33-й минуте, когда бразилец с капитаном разыграли комбинацию, которая привела к выходу Вильмара Барриоса один на один. Колумбийцу не хватило навыков форварда, чтобы правильно пробить.
Туляки мало в чём уступали чемпиону.
В начале второй половины «Зенит» за счёт более активной фланговой игры поддавил «Арсенал» и заработал столько же угловых, сколько до перерыва, а с середины тайма у команд пошли всё более заметные разрывы в линиях. Туляки не отходили от своей достаточно смелой игры, стремясь высоко встречать чемпиона. Когда защитники петербуржцев быстро находили адресатов впереди, «Зенит» проводил быстрые атаки типа пять в пять. Малком с Дзюбой имели по моменту, но, как ни странно, не смогли как следует исполнить удары. Про других игроков обычно в таких ситуациях говорят «не хватило мастерства». Артёму вообще выкатили мяч (это сделал Дриусси) на линию вратарской.
Кто бы мог подумать, что при таких экспериментах в обороне у обеих команд получится нулевая ничья? В составе «оружейников» не нашлось форварда, который удивил бы пару Прохин — Чистяков. Во втором тайме счёт ударов — 3:10 (в створ — 1:1).
Анатолий Романов