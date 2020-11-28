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18:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Антон Миранчук пропустит матч с «Ахматом» из-за простуды

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук не сыграет в матче 16-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» из-за простуды, сообщается на странице железнодорожников в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, все тесты на коронавирус Миранчука показали отрицательный результат.

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Встреча «Ахмат» — «Локомотив» начнется в Грозном в 19:00 мск. Полностью состав «Локомотива» на игру выглядит следующим образом: Антон Коченков (вратарь), Дмитрий Живоглядов, Слободан Райкович, Мурило, Мацей Рыбус, Станислав Магкеев, Даниил Куликов, Гжегож Крыховяк, Франсуа Камано, Дмитрий Рыбчинский, Эдер.

В пятницу было объявлено, что у брата Антона Мирачнука, полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, обнаружен коронавирус.

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