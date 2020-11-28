Антон Миранчук пропустит матч с «Ахматом» из-за простуды

Как отмечается в сообщении, все тесты на коронавирус Миранчука показали отрицательный результат.

Встреча «Ахмат» — «Локомотив» начнется в Грозном в 19:00 мск. Полностью состав «Локомотива» на игру выглядит следующим образом: Антон Коченков (вратарь), Дмитрий Живоглядов, Слободан Райкович, Мурило, Мацей Рыбус, Станислав Магкеев, Даниил Куликов, Гжегож Крыховяк, Франсуа Камано, Дмитрий Рыбчинский, Эдер.