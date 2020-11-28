«Химки» обыграли «Краснодар» и продлили победную серию в РПЛ
ХИМКИ (Московская область), 28 ноя — РИА Новости. Футболисты подмосковных «Химок» обыграли «Краснодар» в матче 16-го тура Российской
ХИМКИ (Московская область), 28 ноя — РИА Новости. Футболисты подмосковных «Химок» обыграли «Краснодар» в матче 16-го тура Российской
Игра в Химках завершилась со счетом 1:0. Победный гол забил форвард Мохамед Конате (66-я минута). После финального свистка главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил красную карточку.
Матч начался с минуты молчания в память о Диего Марадоне, который скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.
«Химки» одержали третью победу подряд и четвертую в последних пяти турах и с 18 очками поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел четвертое поражение в последних пяти турах и с 21 очком остались на девятой позиции.
«Краснодар» в следующем туре 5 декабря примет волгоградский «Ротор», «Химки» днем позже сыграет в гостях с московским ЦСКА.