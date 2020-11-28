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19:14 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор ФК «Тамбов»: Клуб спасет только переезд или слияние

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. «Тамбов» сможет ликвидировать накопленные задолженности перед футболистами и сотрудниками только за счет переезда в другой регион или объединения с другим клубом. Такое мнение высказала генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова, комментарий которой приводит издание «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

По словам Коноваловой, задолженность перед игроками по зарплате составляет более 140 млн рублей, однако руководство сумело закрыть долги за летние месяцы. Она отметила, что «Тамбов» мог перебраться в Нижний Новгород перед сезоном-2020/21 (на данный момент клуб проводит домашние матчи на стадионе в Саранске), однако руководство Тамбовской области заблокировало переезд.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ситуация реально тяжелая и неприятная, — сказала Коновалова. — Что касается выхода из нее, думаю, наиболее реальным вариантом является переезд клуба или объединение с какой-либо из команд, это мое мнение. Но для меня очевидно, что в Тамбове футбольная команда РПЛ объективно не может существовать».

«Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 15 матчах. Ранее Коновалова сообщила ТАСС, что футболисты написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности по зарплате. В противном случае они собираются бойкотировать матч против московского «Спартака». Встреча запланирована на 5 декабря в Москве.

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