Гендиректор ФК «Тамбов»: Клуб спасет только переезд или слияние

По словам Коноваловой, задолженность перед игроками по зарплате составляет более 140 млн рублей, однако руководство сумело закрыть долги за летние месяцы. Она отметила, что «Тамбов» мог перебраться в Нижний Новгород перед сезоном-2020/21 (на данный момент клуб проводит домашние матчи на стадионе в Саранске), однако руководство Тамбовской области заблокировало переезд.

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«Ситуация реально тяжелая и неприятная, — сказала Коновалова. — Что касается выхода из нее, думаю, наиболее реальным вариантом является переезд клуба или объединение с какой-либо из команд, это мое мнение. Но для меня очевидно, что в Тамбове футбольная команда РПЛ объективно не может существовать».