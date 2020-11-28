«Краснодар» еще ближе ко дну, а Мусаева вновь удалили. Теперь его уволят?

«Краснодар» продолжает лихорадить. После победы над «Тамбовом» казалось, что неудачи вместе с серией поражений у «быков» позади, однако в Химках краснодарский клуб снова проиграл.

К игре с «Химками» гости подошли практически в оптимальном составе — не хватало разве что Матвея Сафонова, который еще не восстановился после заражения коронавирусом.

У хозяев тоже не было серьезных проблем с составом.

Если вы хотя бы раз видели неудачный матч «Краснодара» против аутсайдера, то наверняка бы смогли догадаться, как складывалась встреча в Химках лишь взглянув на счет. Гости контролировали мяч подавляющее количество времени (около 75%), но извлечь выгоду из атак у них не получалось. За первый тайм «быки» могли похвастаться лишь парой опасных ударов — от Берга и Шапи.

Тем временем «Химки» ждали своего шанса и убегали в редкие контратаки. Они, кстати, оказались не менее опасными, чем давление гостей.

После перерыва хозяева, уже давно почувствовавшие слабость соперника, открыли счет. Глушаков вырезал отличную подачу с углового, а Мохамед Конате перевисел всех в воздухе и головой забил свой дебютный матч за «Химки» в РПЛ.

Rutube.ru

Удивительно, но после забитого гола «Химки» не стали отсиживаться в обороне, а наоборот прибавили. Особенно активен был Глушаков. Он выжигал центр поля и даже мог забить, однако после дальнего удара Дениса мяч полетел чуть выше перекладины.

«Краснодар» же в концовке заметно сдулся. Футболисты гостей чаще участвовали в стычках и спорах с арбитром, нежели создавали моменты. Порой в концовке «быки» даже не могли преодолеть с мячом центр поля. В итоге гости абсолютно по делу проиграли — «Химки» превзошли соперника и по ударам (12 против 10), и по ударам в створ (4 против одного).

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После финального свистка нервы сдали у Мурада Мусаева. Главный тренер «Краснодара», недовольный решениями арбитра в концовке, вспылил, что-то сказал судье на повышенных тонах и получил красную карточку — уже вторую в сезоне.

«Химки» достойно ответили «Краснодару» после разгрома в первом круге (2:7) и поднялись на 11-е место благодаря третьей победе подряд.