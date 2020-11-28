Мурад Мусаев — о матче с «Химками»: Нет никаких положительных моментов

— Нет никаких положительных моментов. Мы проиграли игру. Недоволен ли работой судьи? Нет, мы просто не забили и проиграли. Мне не понравилось, что нам не дали провести последнюю атаку. Сейчас нужно сконцентрироваться на следующем матче в Лиге чемпионов, — отметил Мусаев в прямом эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.