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19:55 (мск), источник: Матч ТВ

Мурад Мусаев — о матче с «Химками»: Нет никаких положительных моментов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:1).

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Источник: РИА "Новости"

— Нет никаких положительных моментов. Мы проиграли игру. Недоволен ли работой судьи? Нет, мы просто не забили и проиграли. Мне не понравилось, что нам не дали провести последнюю атаку. Сейчас нужно сконцентрироваться на следующем матче в Лиге чемпионов, — отметил Мусаев в прямом эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Отметим, что после матча 37-летний специалист получил красную карточку.

После этой игры команда Мурада Мусаева располагается на 9-м месте с 21 очком. Подмосковный клуб идет на 11-й позиции с 18 очками.

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