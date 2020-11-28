Петржела: Готов возглавить «Зенит», это моя любимая команда
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил готовность вновь возглавить петербургскую команду, которую тренировал с 2003 по 2006 год.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил готовность вновь возглавить петербургскую команду, которую тренировал с 2003 по 2006 год.
Мы привыкли к ужасным результатам «Зенита» в Лиге чемпионов, но теперь и в чемпионате дела идут плохо. Что касается Семака, решение будет принимать руководство. Никогда не желал ему ничего плохого. Если боссы «Зенита» предложат возглавить команду — я готов. Поймите, «Зенит» — моя самая любимая команда. С удовольствием вернусь в Питер, но меня обратно не позовут.
Сегодня, 28 ноября, состоялся матч «Арсенал» — «Зенит». Встреча 16-го тура Российской