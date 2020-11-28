Петржела: Готов возглавить «Зенит», это моя любимая команда

Мы привыкли к ужасным результатам «Зенита» в Лиге чемпионов, но теперь и в чемпионате дела идут плохо. Что касается Семака, решение будет принимать руководство. Никогда не желал ему ничего плохого. Если боссы «Зенита» предложат возглавить команду — я готов. Поймите, «Зенит» — моя самая любимая команда. С удовольствием вернусь в Питер, но меня обратно не позовут.

Властимил Петржела экс-главный тренер «Зенита»