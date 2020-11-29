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14:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» — «Тамбов»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Тамбова» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 14:00 мск.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов, Голубев, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Бородин, Алиев, Фольмер, Карп, Мрзляк, Сысуев, Агаларов.

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Шахов, Грицаенко, Володько, Каплиенко, Чуперка, Карасёв, Костюков, Онугха, Карапетян.

Запасные: Чагров, Чичерин, Ойеволе, Шляков, Килин, Мохаммед, Кабахидзе, Тилль, Меренчуков.

«Тамбов» в 15 матчах набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (7) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является набравший в 16 встречах 32 очка санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входят московские клубы ЦСКА (32) и «Спартак» (29).

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