«Уфа» — «Тамбов»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Тамбова» на матч 16-го тура Российской
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Тамбова» на матч 16-го тура Российской
Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 14:00 мск.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов, Голубев, Жамалетдинов, Андрич.
Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Бородин, Алиев, Фольмер, Карп, Мрзляк, Сысуев, Агаларов.
«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Шахов, Грицаенко, Володько, Каплиенко, Чуперка, Карасёв, Костюков, Онугха, Карапетян.
Запасные: Чагров, Чичерин, Ойеволе, Шляков, Килин, Мохаммед, Кабахидзе, Тилль, Меренчуков.
«Тамбов» в 15 матчах набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской