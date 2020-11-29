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17:03 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» в меньшинстве проиграл «Уралу» в матче РПЛ

ТАСС, 29 ноября. Екатеринбургский «Урал» в домашнем матче 16-го тура Тинькофф — Российской премьер лиги (РПЛ) обыграл «Сочи» со счетом 1:0. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Центральный».

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев поля отличился Алексей Евсеев (86-я минута). На 31-й минуте гол забил нападающий «Урала» Павел Погребняк, но он был отменен из-за нарушения правил.

Во время загрузки произошла ошибка.

На второй добавленной к первому тайму минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Сочи» Сергей Терехов. Матч проходил без использования офсайдных линий системы видеоассистента рефери (VAR).

После 16 туров «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков, «Сочи» с 24 очками идет восьмым. В следующем туре екатеринбуржцы 5 декабря на выезде встретятся с петербургским «Зенитом», 7 декабря «Сочи» дома сыграет с грозненским «Ахматом».

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