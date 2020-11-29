«Уфа» разгромила «Тамбов» и прервала 13-матчевую серию без побед в РПЛ

В составе уфимцев отличились Тимур Жамалетдинов (11-я минута, 54), Владислав Камилов (45+2) и Филип Мрзляк (80). На 37-й минуте матча защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 75-й минуте полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка не реализовал 11-метровый. Нападающий «Уфы» Дмитрий Сысеув не забил пенальти на третьей добавленной к матчу минуте.

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«Уфа» прервала серию без побед в РПЛ, которая составляла 13 матчей. Последний раз до этого уфимцы выигрывали в чемпионате 14 августа — у «Арсенала» (3:2). «Тамбов» не может победить на протяжении пяти матчей. В нынешнем сезоне команды уже встречались 12 сентября, тогда матч проходил в Саранске, победу одержал «Тамбов» (2:0).