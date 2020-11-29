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19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий стал кошмаром для ЦСКА! Он снова обыграл свою бывшую команду и лишил её лидерства

ЦСКА отказался от Деспотовича летом. Деспотович вышел и оставил ЦСКА без очков.

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Источник: РИА "Новости"

Леонид Слуцкий во второй раз в этом чемпионате обыграл ЦСКА! Обидел и свою бывшую команду, и своего друга Виктора Гончаренко. Поражение в Казани лишило «армейцев» лидерства, так как теперь они по дополнительным показателям уступают «Зениту».

Ильзат Ахметов впервые в этом сезоне РПЛ появился в основе ЦСКА. Виктор Васин выздоровел и попал в запас, а вот Марио Фернандес, Вадим Карпов и Алан Дзагоев снова отсутствовали в заявке «армейцев». «Рубин», как и туром ранее, сыграл без заболевшего Хвичи Кварацхелии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поначалу команда Слуцкого была острее. Игроки «Рубина» заставляли «армейцев» ошибаться, выигрывая единоборства и подборы, совершая перехваты. В результате один только Денис Макаров в первом тайме трижды атаковал ворота Игоря Акинфеева. Макаров, за которого казанский клуб боролся как раз с ЦСКА, обещал забивать в РПЛ в стиле Арьена Роббена, но пока в своей игре российский вингер не дополнил стиль знаменитого голландца нужным мастерством. Где-то плохо пробил, где-то пожадничал вместо того, чтобы поделиться мячом с находившимся в лучшей позиции партнёром.

Команда
ЦСКА

Во второй половине тайма ЦСКА за счёт давления, хорошего движения мяча и смены позиции атакующими игроками посадил «Рубин» к штрафной Алексея Медведева. Экс-голкипер «Локомотива» заменил в основе Юрия Дюпина: видимо, Слуцкий остался не совсем доволен действиями «первого номера» в матче с «Ростовом» (0:2). У Медведева прибавилось работы, он, в частности, вытащил сложнейший удар Николы Влашича.

Должен был забивать и Фёдор Чалов. Кстати, его противостояние с конкурентом за место основного нападающего молодёжной сборной России Иваном Игнатьевым — тоже одна из интриг этой встречи. Единственный удар Игнатьева в первом тайме случился в дебюте, когда

Иван убежал почти один на один: Игорь Акинфеев сыграл здорово — вытащил мяч ногой. Оба нападающих сделали до перерыва по 18 касаний мяча (меньше всех из полевых игроков), только Чалов пробил дважды. Фёдор имел прекрасный шанс, который создал за счёт дриблинга Чидера Эджуке, но тоже не исполнил так, как требовалось. В общем, первые 45 минут точно не повысили рейтинг критикуемых молодых форвардов.

Игнатьев после перерыва отыграл всего 10 минут, нанёс один удар (неопасный) и уступил место Джордже Деспотовичу. Слуцкий попытался разбудить атаку «Рубина» за счёт залечившего травму серба и восстановившегося от коронавируса Хван Ин Бёма. И Деспот забил первым же касанием! Головой, после подачи Олега Шатова со штрафного.

Rutube.ru

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Команда
Рубин

Чалов задержался на полтайма. Фёдор тоже по большому счёту никак не проявил себя после перерыва. Ещё пять раз коснулся мяча, не обострял и воротам не угрожал. Гончаренко снял и Чалова, и чуть раньше Ахметова, чья форма также пока оставляет желать лучшего. Как от игрока второго темпа атаки, от Ильзата требовалось больше остроты, нестандартных ходов.

Во втором тайме игра стала рваной, что устраивало «Рубин». Вдобавок «армейцы» подустали, так как всего три дня назад сражались в Лиге Европы с «Фейеноордом». «Рубин» потерял Деспотовича, получившего травму и попросившего обратную замену. ЦСКА выход свежих нападающих Адольфо Гайча и Ильи Шкурина не принёс таких дивидендов, как команде Слуцкого. Красно-синие принимали простые решения при доставке мяча в штрафную Медведева. Гости превзошли хозяев по ударам — 20:14, тем не менее уступили по попаданиями в створ (2:6). А в концовке верный шанс загубил Игорь Дивеев.

Анатолий Романов

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1:0
Первый тайм: 0:0
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