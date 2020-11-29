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21:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» прервал безвыигрышную серию в РПЛ, победив «Ротор»

В Москве на стадионе «Открытие Арена» завершился матч 16-го тура РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» на своём поле нанёс поражение «Ротору» со счётом 2:0.

Хозяев вперёд на 15-й минуте вывел Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Нападающий сам заработал 11-метровый удар. Он боролся за верховой мяч с Зурико Давиташвили, а грузинский полузащитник угодил локтем ему в лицо. После просмотра видеоповтора арбитр Николай Волошин назначил пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого обе команды создали хорошие моменты, но счёт изменился лишь в самой концовке. Второй мяч забил Самуэль Жиго.

«Спартак» прервал трёхматчевую серию без побед в РПЛ. Москвичи набрали 32 очка и догнали «Зенит» и ЦСКА. «Ротор» (8) замыкает турнирную таблицу РПЛ.

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Первый тайм: 1:0
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