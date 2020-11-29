«Спартак» прервал безвыигрышную серию в РПЛ, победив «Ротор»

«Спартак» на своём поле нанёс поражение «Ротору» со счётом 2:0.

Хозяев вперёд на 15-й минуте вывел Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Нападающий сам заработал 11-метровый удар. Он боролся за верховой мяч с Зурико Давиташвили, а грузинский полузащитник угодил локтем ему в лицо. После просмотра видеоповтора арбитр Николай Волошин назначил пенальти.

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После этого обе команды создали хорошие моменты, но счёт изменился лишь в самой концовке. Второй мяч забил Самуэль Жиго.