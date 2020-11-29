Кокорин принес «Спартаку» первую победу за месяц: заработал и реализовал пенальти

У «Спартака» перед матчем появилась отличная возможность сократить отставание от первого место до нуля очков. Обогнать «Зенит» и ЦСКА по дополнительным показателям не получилось бы в любом случае. Но, согласитесь, лучше быть на третьем месте с таким же количеством очком, как и у лидера, чем с отставанием.
Для того, чтобы воспользоваться осечками «Зенита» и ЦСКА, нужно было обыгрывать на своем поле «Ротор». Выполнение задачи осложнялось травмами: в матче не могли принять участие Александр Соболев, Айртон и Максим Глушенков.
У «Ротора» — другие задачи. Нужно уходить с последнего места в РПЛ. Состав был следующим:
«Спартак» ожидаемо владел инициативой на протяжении всего первого тайма. Но забить смог лишь с пенальти. Давиташвили на границе своей штрафной сфолил на Кокорине. Рефери Николай Волошин сначала назначил штрафной. Но после консультаций с VAR, показал на точку.
К мячу подошел Кокорин и сделал красиво.
У «Ротора» до перерыва было два неплохих выхода к воротам соперника.
Но в решающие моменты волгоградский футболистов подводила точность.
В начале второго тайма у спартаковцев был шанс сделать счет 2:0.
Но выбежавший один на один с вратарем соперника Ларссон решил упасть.
И вместо еще одного пенальти, получил желтую за симуляцию.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско слишком эмоционально возмущался этому решению.
И тут же сравнялся с Ларссоном по количеству желтых карточек в этом матче.
У «Ротора» тоже были моменты. Но голкипер «Спартака» Александр Максименко в нужные моменты выручал.
А кипер «Ротора» на последних секундах не выручил. И позволил Жиго сделать счет 2:0.