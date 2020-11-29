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21:27 (мск), источник: Sport24

Кокорин принес «Спартаку» первую победу за месяц: заработал и реализовал пенальти

Красно-белые догнали лидирующих «Зенит» и ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

У «Спартака» перед матчем появилась отличная возможность сократить отставание от первого место до нуля очков. Обогнать «Зенит» и ЦСКА по дополнительным показателям не получилось бы в любом случае. Но, согласитесь, лучше быть на третьем месте с таким же количеством очком, как и у лидера, чем с отставанием.

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Для того, чтобы воспользоваться осечками «Зенита» и ЦСКА, нужно было обыгрывать на своем поле «Ротор». Выполнение задачи осложнялось травмами: в матче не могли принять участие Александр Соболев, Айртон и Максим Глушенков.

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У «Ротора» — другие задачи. Нужно уходить с последнего места в РПЛ. Состав был следующим:

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«Спартак» ожидаемо владел инициативой на протяжении всего первого тайма. Но забить смог лишь с пенальти. Давиташвили на границе своей штрафной сфолил на Кокорине. Рефери Николай Волошин сначала назначил штрафной. Но после консультаций с VAR, показал на точку.

К мячу подошел Кокорин и сделал красиво.

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У «Ротора» до перерыва было два неплохих выхода к воротам соперника.

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Но в решающие моменты волгоградский футболистов подводила точность.

В начале второго тайма у спартаковцев был шанс сделать счет 2:0.

Но выбежавший один на один с вратарем соперника Ларссон решил упасть.

И вместо еще одного пенальти, получил желтую за симуляцию.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско слишком эмоционально возмущался этому решению.

И тут же сравнялся с Ларссоном по количеству желтых карточек в этом матче.

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У «Ротора» тоже были моменты. Но голкипер «Спартака» Александр Максименко в нужные моменты выручал.

А кипер «Ротора» на последних секундах не выручил. И позволил Жиго сделать счет 2:0.

  • «Спартак» выиграл и набрал 32 очка. Столько же у «Зенита» и ЦСКА. Но им красно-белые уступают по дополнительным показателям. Так что команда осталась на третьем месте.
  • Эта победа стала для «Спартака» первой в ноябре. В последний раз красно-белые побеждали 24 октября в матче с «Краснодаром».
  • «Ротор» остался последним. Отставание от 15-го места — два очка. До зоны стыков — четыре очка. До спасительного 12-го места — десять очков.
  • В следующем матче «Спартак» дома сыграет с «Тамбовом», а «Ротор» на выезде сыграет с «Краснодаром».
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