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21:53 (мск), источник: ТАСС

Тедеско: Футболистам «Спартака» трудно в атаке без Соболева

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Футболистам «Спартака» сложно играть в атаке без форварда Александра Соболева. Об этом журналистам рассказал главный тренер московского клуба Доменико Тедеско.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» дома обыграл «Ротор» в 16-м туре Тинькофф — Российской премьер-лиги со счетом 2:0, играя без Соболева, который из-за травмы колена выбыл до конца календарного года.

«Не хватает голов, моментов много. Без Соболева очень трудно — он сильный, забивной нападающий. Иногда он выходит на поле, и кажется, что его не видно, но тем не менее он забивает», — сказал Тедеско.

Следующий матч «Спартак» проведет 5 декабря с «Тамбовом» дома.

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