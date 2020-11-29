Тедеско: Футболистам «Спартака» трудно в атаке без Соболева

«Спартак» дома обыграл «Ротор» в 16-м туре Тинькофф — Российской премьер-лиги со счетом 2:0, играя без Соболева, который из-за травмы колена выбыл до конца календарного года.

«Не хватает голов, моментов много. Без Соболева очень трудно — он сильный, забивной нападающий. Иногда он выходит на поле, и кажется, что его не видно, но тем не менее он забивает», — сказал Тедеско.