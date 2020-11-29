Тедеско: Футболистам «Спартака» трудно в атаке без Соболева
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Футболистам «Спартака» сложно играть в атаке без форварда Александра Соболева. Об этом журналистам рассказал главный тренер московского клуба Доменико Тедеско.
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Футболистам «Спартака» сложно играть в атаке без форварда Александра Соболева. Об этом журналистам рассказал главный тренер московского клуба Доменико Тедеско.
«Спартак» дома обыграл «Ротор» в 16-м туре Тинькофф — Российской
«Не хватает голов, моментов много. Без Соболева очень трудно — он сильный, забивной нападающий. Иногда он выходит на поле, и кажется, что его не видно, но тем не менее он забивает», — сказал Тедеско.
Следующий матч «Спартак» проведет 5 декабря с «Тамбовом» дома.