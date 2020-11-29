Судьи вновь ошиблись против «Спартака»! Теперь у команды отняли пенальти
А Ларссон получил незаслуженную карточку. Разбор судейства матча с арбитром Игорем Федотовым.
А Ларссон получил незаслуженную карточку. Разбор судейства матча с арбитром Игорем Федотовым.
Шестнадцатый тур чемпионата России завершался матчем «Спартака» и «Ротора» в Москве. Хозяева переиграли волгоградцев 2:0, но уверенной победу, несмотря на счёт, назвать нельзя. Второй гол
Слово Федотову:
— Давиташвили с применением рук боролся за мяч и ударил Кокорина в лицо. Назначить 11-метровый в ворота «Ротора» — верное решение. Вопрос: почему Волошин при хорошей позиции сам это не заметил? Ещё и вынес на два метра из штрафной.
— Момент с попаданием мяча в Жиго — это не 11-метровый удар, это не игра рукой. Рука и Жиго находилась в естественном положении, мяч попал рукав, а ими сейчас можно играть. Но даже если бы он попал не в рукав, то рука была в естественном положении. Что касается отменённого гола Гогуа на 56-й минуте, то он толкал Жиго руками в грудь, это нарушение правил.
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— Контакт между Джорданом и вратарём «Ротора» был. Вратарь положил нападающему «Спартака» ногу на голеностоп, после чего Джордан уже стал заваливаться. Симуляции тут не было, в ворота «Ротора» следовало назначить 11-метровый удар. Нужно ли было сразу останавливать игру? При симуляции арбитр должен сразу останавливать матч и назначать свободный удар. Но моё мнение — «Спартак» должен был бить пенальти, Джордан не симулировал.
Максим Пахомов