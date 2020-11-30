«Тедеско понял, если выпускать Кутепова, то подальше от своих ворот"‌

А вот как Доменико Тедеско прокомментировал игру Кутепова в нападении:



«Что касается Кутепова в нападении, почему нет? Хоть мы и не тренировали это во время недельного микроцикла, но Илья хорошо себя показал в упражнениях на ограниченном пространстве. Забивал на этой неделе в этих упражнениях очень много. Высокий и сильный игрок, таких игроков не хватает в отсутствие Соболева. В крупнейших клубах всегда есть нападающие такого формата. Кутепов сегодня хорошо показал себя на этой позиции. Ему почти что удалось забить гол».