«Тедеско понял, если выпускать Кутепова, то подальше от своих ворот"
Реакция соцсетей на игру Ильи в центре нападения.
Реакция соцсетей на игру Ильи в центре нападения.
Встреча между «Спартаком» и «Ротором» закрыла воскресную программу 16-го тура РПЛ.
Самым ярким и запоминающимся моментом игры стал выход Ильи Кутепова в центр нападения. Номинальный защитник вышел на поле вместо Джордана Ларссона на 89-й минуте, затем отправился доигрывать матч в качестве центрфорварда. Как оценили ход Тедеско в социальных сетях? Отвечаем.
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А вот как Доменико Тедеско прокомментировал игру Кутепова в нападении:
«Что касается Кутепова в нападении, почему нет? Хоть мы и не тренировали это во время недельного микроцикла, но Илья хорошо себя показал в упражнениях на ограниченном пространстве. Забивал на этой неделе в этих упражнениях очень много. Высокий и сильный игрок, таких игроков не хватает в отсутствие Соболева. В крупнейших клубах всегда есть нападающие такого формата. Кутепов сегодня хорошо показал себя на этой позиции. Ему почти что удалось забить гол».
София Михайлова