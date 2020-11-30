Спортивный директор «Зенита»: в чём подписание Малкома является провалом? Не понимаю
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта не согласился с мнением, согласно которому питерский клуб ошибся, решив приобрести у «Барселоны» Малкома.
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта не согласился с мнением, согласно которому питерский клуб ошибся, решив приобрести у «Барселоны» Малкома.
Бразилец пропустил значительную часть прошлого сезона
«Подписание Малкома провал? Если игрок получает травму, то не играет — это нормально. В чём провал? Не понимаю, где тут он.
Малком не был в трансферных списках «Зенита»? Это неправда. Списки мы делаем вдвоём: я и Семак. И Малком в них был, — сказал Рибалта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году за € 40 млн. Контракт полузащитника с клубом из